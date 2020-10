PS5 farà sembrare fantastici anche i vecchi giochi

Nonostante molti dettagli di PS5 rimangano ancora segreti, la stessa Sony ha dichiarato che la sua prossima console sarà in grado di riprodurre contenuti con l’incredibile risoluzione 8K.

Ma per LKA, sviluppatori di Martha is Dead, la vera rivelazione è la capacità della console next-gen di fare upscaling.

“È uno dei progressi più importanti che stavamo aspettando” ha dichiarato il CEO di LKA Luca Dalco a Official PlayStation Magazine.

“Abbiamo lavorato molto per raggiungere le risoluzioni più elevate su PS4, e PS5 ci consentirà di utilizzare l’incredibile densità di Texel pari a 4096px/m, portando i videogiochi a livelli di dettaglio mai visti prima.”

Specifiche tecniche eccezionali

Le altre specifiche di PS5 dichiarate da Sony sono altrettando eccitanti, in particolare riguardo la potenza della GPU e l’inclusione del ray-tracing.

“Il nostro studio ha fatto molta strada in quattro anni e con Martha is Dead ci siamo impegnati davvero molto per il fotorealismo. [...] Siamo entusiasti di vedere l’hardware di prossima generazione per aiutarci nel supportare la nostra visione ai giocatori.”

Dopo mesi stiamo finalmente gli sviluppatori parlano apertamente delle capacità grafiche della console. Anche Bruce Stanley, ex direttore creati di The Last of Us di Naughty Dog, ha dichiarato che queste specifiche renderanno gli effetti grafici quali fumo, acqua, vento e i capelli dei personaggi sempre più realistici e naturali.