PS Plus Premium, un leak svela i primi titoli retrò

Un leak ha svelato alcuni dei titoli classici Playstation che saranno disponibili per gli iscritti a PS Plus Premium, dandoci un'idea dei giochi retrò che potremmo trovare nella libreria PS Plus.

Il post Reddit pubblicato da un leaker che risponde al nome di the_andshrew mostra le copertine di alcuni titoli iconici dell'universo PlayStation, ovvero Tekken 2 (PS1), Mr Driller (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP). In un secondo momento, la stessa fonte ha scoperto e segnalato altri due ID relativi a Worms World Party e Worms Armageddon.

Tuttavia si tratta solo di un'anticipazione, in quanto l'abbonamento Premium permetterà agli iscritti di accedere a numerosi titoli PS1, PS2, PS3 e PSP. Infatti, anche se il leaker ha indicato solo 5 titoli, Sony ha parlato di un totale di ben 340 giochi inclusi nella collezione retrò di PS Plus.

Il fatto che tra i primi giochi emersi ci siano classici come Tekken 2, oltre al meno conosciuto Mr Driller e un cult come Ridge Racer, ci da un'idea della vastità e diversità dei titoli retrò ai quali si potrà accedere con l'abbonamento.

(Image credit: Bandai Namco)

Ps Plus arriva in estate

Ci vorrà ancora un po' prima di poter giocare ai classici PlayStation, dato che il lancio di PS Plus avverrà a scaglioni nel corso dell'anno, raggiungendo prima l'Asia il 23 maggio, poi il Giappone il 1° giugno, l'America il 13 giugno e infine l'Europa il 22 giugno. Dovremo quindi attendere l'estate per scoprire a pieno il nuovo servizio Sony.

Ricordiamo che il servizio sarà disponibile in tre livelli: PS Plus Essential, il livello più basso che mette a disposizione un'offerta speculare all'attuale PS Plus, vale a dire due giochi scaricabili mensili e l'accesso ai giochi online. Il secondo livello, ovvero PS Plus Extra, che amplia l'offerta e si pone come diretto concorrente di Xbox Game Pass, permettendo di accedere a una libreria di 400 giochi PS4 / PS5 scaricabili.

PS Plus Premium è la versione più completa dell'abbonamento e consente di riprodurre in streaming l'intera libreria PS Plus sfruttando il cloud, oltre a consentire l'accesso ai suddetti titoli retro.