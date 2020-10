Project Lockhart potrebbe essere l’alternativa economica a Xbox Series X

Microsoft ha già rivelato diversi dettagli di Xbox Series X, come le specifiche e il design della console, ma l’azienda non si è ancora espressa in merito a una presunta seconda console di prossima generazione, denominata: Project Lockhart.

Project Lockhart potrebbe essere un'alternativa più economica e solo digitale a Xbox Series X, proprio come l’attuale Xbox One S All Digital. Tuttavia, Microsoft non ha rivelato nessuna informazione, confermando solo che Series X farà parte di una famiglia di console di Xbox.

Tuttavia, Microsoft potrebbe rivelare ulteriori informazioni su Project Lockhart nei prossimi mesi, poiché il sito Windows Central ha riferito che la presunta nuova console sia arrivata nelle mani dei dipendenti Xbox. Questo suggerisce che potremmo saperne di più durante l’evento digitale Xbox di maggio.

Cos'altro sappiamo

(Image credit: TechRadar)

Secondo il sito Windows Central, Project Lockhart potrebbe essere il punto di accesso ai giochi di nuova generazione, con l'obiettivo di sostituire Xbox One X.

Le specifiche tecniche di Project Lockhart non sono al momento chiare, ma le voci suggeriscono che potrebbe trattarsi di una console economica che si posizionerà tra Xbox One X e Series X.

Le informazioni più concrete su Project Lockhart provengono da un’indiscrezione di Jason Schreier di Kotaku, che sembra confermare nei progetti di Microsoft l’esistenza di una console con specifiche inferiori.

Secondo Schreier, Project Lockhart potrebbe non avere il supporto ai dischi, ma le fonti di Kotaku suggeriscono che potrebbe essere più potente dell'attuale console sprovvista di disco di Microsoft e potrebbe presentare un drive a stato solido e una CPU più veloce di qualsiasi console attuale.

Secondo l’indiscrezione, Microsoft avrebbe detto agli sviluppatori di voler garantire una prestazione di 60 FPS a 1440p con Project Lockhart e 60 FPS in 4K con Xbox Series X. Inoltre, gli stessi sviluppatori avrebbero paragonato le prestazioni di queste presunte console con PS4 Pro.

Project Lockhart potrebbe funzionare come gateway digitale sia per il servizio di streaming di giochi di Microsoft, Project xCloud, sia per Xbox Game Pass. Ad ogni modo, sembra che questa presunta seconda console sia inferiore a Series X e potrebbe essere un’alternativa più economica.

Quando sarà disponibile Project Lockhart?

(Image credit: Microsoft)

Microsoft non ha confermato né i dettagli di Project Lockhart né l’evento di maggio, quindi non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà. Tuttavia, le voci suggeriscono che l’azienda avrebbe potuto continuare a organizzare tale evento, anche a causa della cancellazione dell' E3 2020 .

Il noto analista del settore, Daniel Ahmad, ha affermato che la cancellazione dell'E3 2020 avrebbe causato lo spostamento di molti annunci e il primo vero e proprio evento dedicato alle console di prossima generazione potrebbe avvenire prima del previsto.

Ahmad sostiene che uno degli eventi dedicati alle console di nuova generazione sia stato anticipato a causa della cancellazione dell’E3 2020, ma senza specificare con esattezza di quale evento si tratti. Tuttavia, ipotizziamo che Xbox Series X potrebbe venire presentata prima del previsto, dal momento che Microsoft potrebbe essere in grado di presentare la console in maniera autonoma, inclusa la Project Lockhart.

Detto ciò, dobbiamo attendere la conferma di Microsoft per scoprire se l'azienda terrà un evento a maggio. Speriamo di non dover aspettare molto.