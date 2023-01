Pixel Fold potrebbe essere migliore del Galaxy Z Fold 4

Honor Magic vs Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung ha fatto un buon lavoro con i suoi primi smartphone flessibili, nonostante i problemi di gioventù iniziali che poi sono stati superati. Google potrebbe tuttavia fare ancora meglio con il suo Pixel Fold, almeno secondo un video dello youtuber Dave2D.

L'insider è entrato in possesso di un prototipo senza hardware, il quale dovrebbe avere le dimensioni definitive. Si tratta di un mock-up solitamente inviato ai produttori di custodie per la progettazione e la produzione di prodotti su misura per i nuovi modelli.

Se accurato, il prototipo rivelerebbe molte informazioni inedite sia sulle possibili funzionalità che sull'hardware che potremmo trovare. Innanzitutto, il nuovo Google Pixel Fold sembra avere uno schermo più corto e più largo rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 4, il che potrebbe renderlo più facile da usare con una sola mano, oltre a essere anche più ampio quando disposto in orizzontale.

Image 1 of 3 (Image credit: Dave2D) (Image credit: Dave2D) (Image credit: Dave2D)

Il telefono è anche molto snello, essendo spesso soltanto 5,7 mm nel punto più sottile quando è aperto, mentre arriva a 8,7 mm se si considera pure l'alloggiamento della fotocamera, che sporge molto come sulla serie Pixel 7.

Anche la piega dello schermo potrebbe essere meno visibile rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 4: la cerniera si piega in modo da non lasciare uno spazio tra le due sezioni del display, anche se questo è da vedere quando sarà possibile mettere le mani su un'unità funzionante.

Altri dettagli degni di nota sono il posizionamento dei doppi altoparlanti: uno in alto a sinistra e l'altro in basso a destra (quando il telefono è aperto in verticale), il che permetterà di avere un suono stereo indipendentemente dall'orientamento del Pixel Fold.

Per quanto riguarda le fotocamere, la forma dell'alloggiamento sembra suggerire un possibile spazio per la presenza di tre obiettivi. Nella parte anteriore è probabile che troveremo sia una fotocamera alloggiata direttamente nel display, tramite un foro, che una posizionata nella cornice superiore destra.

Proprio le cornici sembrano essere l'unico neo, considerato lo spessore particolarmente accentuato rispetto gli standard odierni. Questo potrebbe però essere in realtà un punto di forza, dato che, come sottolineato dall'insider Dave2D, il Pixel Fold potrebbe per questo motivo costare meno, con una notevole differenza di 200 o 300 dollari rispetto al Galaxy Fold 4.

Staremo a vedere se quanto trapelato verrà confermato nella versione definitiva primo smartphone Android flessibile di Google.