Philips Fidelio X3 potrebbero essere il sogno proibito di ogni audiofilo

Philips ha annunciato le ultime cuffie over-ear della sua popolare serie, le Philips Fidelio X3, che sono dotate di un design aperto in grado di offrire un ampio soundstage.

Le Fidelio X3 saranno disponibili per l'acquisto questo mese a un prezzo di €349, che le rende più costose delle precedenti Philips Fidelio X2.

Le nuove cuffie over-ear sono state progettate per offrire bassi caldi senza sacrificare i dettagli nelle frequenze medie e alte. Secondo Philips, ci si può aspettare un "suono dal forte impatto con un'eccezionale separazione di strumenti e voci, mentre le frequenze di fascia alta saranno pulite, dettagliate e con un'estensione eccellente".

Sarete anche in grado di godervi i vostri file audio ad alta risoluzione, con una vasta gamma di frequenze che parte da 5 e termina a 40.000 Hz e che si spinge di gran lunga oltre la percezione dell’udito umano. Una buona notizia se siete abbonati a servizi di streaming come Tidal o Qobuz.

Per aumentare ulteriormente la qualità audio, è possibile utilizzare queste cuffie in "modalità bilanciata", ovvero utilizzando cavi sinistro e destro separati per ciascun padiglione. In teoria, ciò migliora la separazione stereo e dovrebbe contribuire al suono espansivo.

(Image credit: Philips)

Design di lusso

Il suono delle Fidelio X3 proviene da grandi driver da 50 mm, progettati per creare un suono spazioso e potente.

Le cuffie con schienale aperto consentono all'aria di passare attraverso i padiglioni auricolari, riducendo l'accumulo di pressione dell'aria e impedendo al suono di risuonare all'interno di esse, contribuendo a rendere il tutto più naturale e chiaro.

Dato che queste cuffie usano un materiale "acusticamente trasparente" invece di una griglia tradizionale, ci sarà probabilmente una notevole quantità di perdita sonora, il che significa che potrebbero non essere adatte per l'uso in pubblico e specialmente in luoghi affollati.Per migliorare ulteriormente la qualità del suono, le Philips Fidelio X3 sono inclinate di 15 gradi, il che secondo Philips "permette di adattarsi più accuratamente alla forma naturale dell'orecchio e assicurare che la musica sia diretta esattamente nel condotto uditivo per una vera esperienza di ascolto coinvolgente".

I futuri possessori di queste cuffie, dovrebbero anche sentirsi a proprio agio durante le lunghe sessioni di ascolto. Costruite con un telaio in acciaio leggero rivestito in pelle nera, le Fidelio X3 hanno una fascia in feltro spesso e cuscinetti in schiuma per non dare fastidio alle orecchie.

Infine, sembra che nel prossimo modello non troverete funzionalità extra "intelligenti" come la cancellazione del rumore o la connettività wireless, quindi non aspettatevi che le Philips Fidelio X3 competino con le cuffie Sony WH-1000XM3 sotto questo punto di vista dato che sono espressamente rivolte agli audiofili che guardano alla pura fedeltà dell’audio sopra ogni altra cosa.