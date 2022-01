Pandemia e crisi? LG ha fatto record! (ma c'è un ma)

LG non ha magi guadagnato così tanto. Nel 2021, infatti, l'azienda sudcoreana ha fatto segnare vendite globali per 63,16 miliardi di dollari e ottenuto i ricavi annuali più alti della sua storia.

Si tratta del 28,7% in più rispetto al 2020, che a sua volta era stato un ottimo anno. Un miglioramento dovuto in gran parte agli elettrodomestici premium e ai TV OLED. Il quarto trimestre in particolare è stato il 20,7% superiore rispetto allo stesso periodo del 2020.

Diminuisce però l'utile operativo, a 572,8 milioni di dollari nel quarto trimestre. Qui a pesare sono fattori come l'aumento dei costi legati alle materie prime e alla logistica. Problemi comuni anche ad altre aziende e che, ricorda LG, continueranno anche nel corso del 2022.

Guardando ai dettagli, i prodotti che più di tutti hanno permesso e sostenuto la crescita sono le nuove categorie di dispositivi, come quelli per l'igiene personale o i depuratori d'aria. Vanno molto bene anche i televisori di fascia alta, i modelli OLED in particolare. A tal proposito, sicuramente prodotti come LG C1 ed LG G1 hanno giocato un ruolo importante - in particolare durante la pandemia. Ciò è vero soprattutto in Europa e nel Nord America.