Origin PC fonde PS4 Pro, Xbox One X e Nintendo Switch in un unico computer

Origin PC sta celebrando il suo decimo anniversario e, naturalmente, l'azienda che assembla PC da gioco lo sta facendo in grande stile, combinando Xbox One X , PS4 Pro , un PC di fascia alta e una Nintendo Switch in un unico case, il tutto raffreddato ad acqua.

Le specifiche del PC sono strabilianti: Origin PC Big O è dotato di un Intel Core i9-9900K , 64 GB di RAM, 4 TB di memoria SSD e una scheda grafica Nvidia Titan RTX . È più che sufficiente per praticamente tutti i giochi che vi vengono in mente mentre state leggendo questo articolo.

Non tutti i giochi sono disponibili su PC, quindi perché non creare semplicemente una Xbox One X, una PS4 Pro e un dock per la Switch tutti compresi nello stesso case? Questo è ciò che ha fatto Origin PC nel suo caso desktop top di gamma Genesis. E, nel video di Unbox Therapy in cui viene rivelata questa macchina gigantesca, è possibile vedere che tutte le console hanno circuiti di raffreddamento a liquido dedicati e suddivisi per colore, oltre ad uno switch HDMI nella parte anteriore per passare facilmente da una piattaforma all'altra senza dover armeggiare con i cavi.

È importante notare, tuttavia, che questo sistema non sarà mai disponibile per la vendita, secondo un rapporto di TweakTown . Non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto che sia impossibile che questo sistema venga approvato da Microsoft, Sony e Nintendo. Questo però dimostra che può essere fatto, anche se non sarà mai disponibile per il commercio.

Big O di Origin PC ha presentato qualcosa che rimarrà un sogno per la maggior parte di noi, e non ci rimane che attendere l'arrivo della prossima generazione di console, insieme al grande balzo in avanti dell'hardware per PC che arriverà sicuramente poco dopo.