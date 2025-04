L'ex presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, ha espresso scetticismo nei confronti dei remaster come The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, paragonando il titolo al successo di Elden Ring, che secondo lui ha alzato significativamente gli standard per i giochi di ruolo (RPG).

In un recente post su X / Twitter (riportato da PC Gamer), Ybarra ha dichiarato di ritenere che i remaster di giochi datati non possano competere con i "capolavori moderni" come il titolo di FromSoftware.

"Sono scettico riguardo ai remaster di giochi di 20 anni fa", ha affermato Ybarra. "Ciò che un tempo era fantastico, una volta rimasterizzato, non potrà mai reggere il confronto con opere moderne come Elden Ring. Lo standard si è semplicemente spostato da RPG open world sicuri a ciò che Elden Ring ha portato".

Ha poi aggiunto: "Non mi riferisco solo al genere soulslike, ma anche alla scoperta, alle classi, al sistema di combattimento: un nuovo livello di qualità".

Rispondendo a un altro utente che sottolineava come i remaster compensino la mancanza di innovazione con la nostalgia, Ybarra ha commentato che ritiene i giocatori oggi più desiderosi di esperienze nuove piuttosto che nostalgiche: "Abbiamo avuto così tanti remaster che la nostalgia è ormai limitata. Penso che la community voglia novità come non mai".

Nonostante queste osservazioni, i dati confermano che c’è spazio sia per i remaster sia per gli RPG moderni come Elden Ring e Assassin’s Creed: Shadows. Dopo il lancio a sorpresa di Oblivion Remastered, il gioco ha rapidamente raggiunto oltre 180.000 giocatori simultanei su Steam, arrivando a un picco di 216.784 utenti, secondo SteamDB, e ottenendo una valutazione complessiva "Molto positiva" sulla piattaforma.