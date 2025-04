Mercedes punta tutto sullo sterzo steer-by-wire: il futuro dell'auto è senza volante

L'idea di eliminare la connessione meccanica tra il volante e le ruote anteriori di un’auto può suscitare una naturale diffidenza in chiunque abbia conoscenze ingegneristiche di base.

Affidare a un computer una funzione così cruciale come il cambio di corsia o la guida su strade veloci presenta infatti numerosi rischi tecnici. Non a caso, Infiniti aveva previsto una colonna di sterzo meccanica di emergenza nel suo modello Q50 con tecnologia steer-by-wire già nel 2014, come misura di sicurezza aggiuntiva.

Oggi, però, il contesto sta cambiando: un numero crescente di case automobilistiche considera questa tecnologia essenziale per lo sviluppo dei veicoli del futuro, soprattutto quelli che hanno già abbandonato molte componenti meccaniche in favore di batterie e motori elettrici.

Tra i sostenitori più illustri, Mercedes-Benz ha recentemente annunciato che la versione aggiornata della sua berlina elettrica EQS sarà il primo modello di serie a integrare ufficialmente il sistema di sterzo by-wire a partire dal prossimo anno.

Una risposta più rapida ai comandi, una minore fatica fisica per il conducente e l’eliminazione quasi totale delle vibrazioni provenienti da superfici irregolari sono alcuni dei motivi per cui Mercedes-Benz ha deciso di affidare allo sterzo elettronico una parte sempre più importante della guida.

Inoltre, il nuovo design a cloche libererebbe spazio per le ginocchia, rendendo più agevole salire e scendere dal veicolo. Secondo il marchio tedesco, il volante tradizionale diventerà sempre meno centrale con l’aumento dei livelli di automazione nei veicoli.

Tesla ha introdotto il volante a cloche su alcuni modelli come la Model 3, anche se inizialmente privo del sistema steer-by-wire, che è stato poi implementato sul Cybertruck.

Diversi proprietari di Model S, Model X e Model 3 hanno però criticato la scelta, sottolineando che il volante a cloche rendeva complicate manovre strette, come quelle in fase di parcheggio, e che i pulsanti per gli indicatori di direzione risultavano scomodi, soprattutto durante la percorrenza di rotonde.

La prova del sistema sulla Model 3, destinata al mercato statunitense, ha evidenziato alcune criticità: il volante a cloche limita la possibilità di modificare la posizione delle mani durante la guida, risultando meno pratico nei tragitti lunghi e più complesso durante le manovre di parcheggio in retromarcia.

Con la tecnologia steer-by-wire, però, viene eliminata la necessità di ruotare ampiamente il volante per ottenere l’angolo massimo di sterzata. Il sistema riconosce automaticamente le situazioni a bassa velocità, come i parcheggi, e regola la risposta dello sterzo di conseguenza, come già implementato sul Cybertruck.

Il nuovo Lexus RZ sarà uno dei primi modelli a livello globale a integrare un sistema steer-by-wire abbinato a un volante a cloche. La configurazione prevede una rotazione lock-to-lock di circa 200 gradi, riducendo notevolmente la quantità di movimento richiesta durante le svolte e le manovre.

Reinventare la ruota

Mercedes-Benz ritiene che la tecnologia steer-by-wire, nonostante possa suscitare opinioni contrastanti, avrà un impatto significativo sul comfort di guida.

"In combinazione con i futuri sistemi di guida condizionatamente e altamente automatizzata, il conducente potrebbe assumere una posizione nuova e ancora più rilassata nel lungo periodo", ha dichiarato l'azienda durante la presentazione delle sue ultime innovazioni.

Inoltre, questa tecnologia consente una visione libera del nuovo Superscreen per l'infotainment, recentemente annunciato per la prossima CLA. Mercedes-Benz ha anche sottolineato come il volante a cloche possa fungere da periferica per il gaming durante le soste o durante la ricarica del veicolo.

Nonostante i vantaggi evidenti, il sistema di sterzo by-wire richiederà comunque un periodo di adattamento da parte dei conducenti, non essendo immediato nell'uso.

Con case automobilistiche come Toyota, Mercedes-Benz e Tesla già impegnate nell'adozione di questa tecnologia, è altamente probabile che un numero sempre maggiore di modelli futuri inizi a integrarla, soprattutto in quelli che puntano a sviluppare la guida autonoma.