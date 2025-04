CD Projekt Red ha confermato che la versione di Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2 presenterà miglioramenti rispetto alle edizioni PS4 e Xbox One.

Al momento del lancio nel 2020, Cyberpunk 2077 su console di precedente generazione aveva mostrato diverse problematiche di performance, con un'esperienza ottimale possibile solo su PC di fascia alta o su PS5 e Xbox Series X. Oggi, a quasi cinque anni di distanza, il gioco è considerato uno dei migliori RPG disponibili, anche grazie agli aggiornamenti e all'espansione Phantom Liberty.

La casa di sviluppo ha annunciato che la Ultimate Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 e, in una recente intervista con GameFile, l’ingegnere Tim Green ha fornito dettagli sulle prestazioni attese.

Secondo Green, l'obiettivo è raggiungere una risoluzione di 1080p in modalità TV (qualità e prestazioni) e in modalità portatile (qualità), mentre si mira ai 720p in modalità portatile prestazioni. Inoltre, il gioco supporterà la tecnologia Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling), sfruttata specialmente nella modalità docked e durante l'uso in mobilità.

A confronto con le versioni PS4 e Xbox One, Green ha sottolineato che sono stati effettuati significativi miglioramenti: "Cyberpunk 2077 ha ricevuto un supporto continuo che ci ha permesso di costruire una solida base per la versione Switch 2", ha dichiarato. "Non abbiamo dovuto lottare per adattarci alla memoria disponibile e la velocità di archiviazione ha risolto i problemi di caricamento riscontrati in passato, permettendoci di concentrarci sull'ottimizzazione di altri aspetti."

GameFile ha confermato che i miglioramenti fanno riferimento, tra le altre cose, alla riduzione del texture pop-in, una criticità che affliggeva le versioni last-gen.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025, giorno del lancio della nuova console.