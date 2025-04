Motorola svela razr 60, edge 60, Moto Things e nuove funzioni Moto AI: tutte le novità

Motorola ha annunciato oggi un’ampia serie di novità, presentando i nuovi razr 60 ultra e razr 60, i nuovi edge 60 pro ed edge 60, oltre agli accessori della linea Moto Things e a quattro nuove funzionalità basate su Moto AI. I nuovi dispositivi sono già disponibili in Italia e introducono innovazioni in termini di materiali, esperienza fotografica e integrazione dell’intelligenza artificiale nell’utilizzo quotidiano.

L’ampliamento dell’offerta Motorola punta a rispondere a un mercato sempre più attento a personalizzazione, resistenza e integrazione intelligente. I nuovi modelli rafforzano la presenza del marchio nei segmenti premium e wearable, proponendo soluzioni concrete per migliorare produttività, comunicazione e intrattenimento grazie a una stretta collaborazione con partner tecnologici di primo piano.

La gamma razr 60 introduce pieghevoli caratterizzati da display più ampi e brillanti, schermi esterni intelligenti e materiali esclusivi come Alcantara e legno naturale. I dispositivi offrono protezione IP48 e una nuova cerniera rinforzata in titanio per una maggiore durabilità. Il razr 60 ultra è disponibile nella configurazione 16/512 GB a 1349€, mentre il razr 60, versione 8/256 GB, viene proposto online a 999€.

I nuovi edge 60 pro ed edge 60 introducono invece il primo design quad-curvo della casa, con certificazioni IP68/69 e un comparto fotografico professionale basato su sensore Sony LYTIA 700C. Il motorola edge 60 pro (12/512 GB) ha un prezzo di 649€, mentre l’edge 60 (8/256 GB) è offerto a 399€.

Oltre agli smartphone, Motorola amplia l’ecosistema con i moto buds loop, auricolari open-ear con tecnologia Sound by Bose, e il moto watch fit, pensato per l’attività quotidiana e la compatibilità Android. I buds loop saranno disponibili da maggio a 149€, mentre la versione in collaborazione con Swarovski sarà proposta a 299€. Il watch fit arriverà a fine maggio al prezzo di 99€.

Infine, Motorola ha introdotto quattro nuove funzioni di Moto AI: Next Move per suggerimenti contestuali, Playlist Studio per la creazione automatica di playlist personalizzate, Image Studio per la generazione di contenuti visivi e Look and Talk, che consente di interagire senza contatto fisico. L’integrazione con Perplexity Assistant rappresenta una novità assoluta nel panorama smartphone, offrendo un accesso diretto alla ricerca AI potenziata.