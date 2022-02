Oppo Find X5 Pro è uno smartphone incredibile (ma costa un sacco)

Oppo ha appena presentato il nuovo Find X5 Pro, smartphone Android top di gamma che promette di essere un nuovo punto di riferimento, come già il suo predecessore.

Tra gli aspetti più interessanti, il coprocessore fotografico MariSilicon X, lo schermo AMOLED di nuova generazione (6,7"), la scocca in ceramica e, ovviamente, il processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione.

Notevole anche il design di Oppo Find X5 Pro, non solo per l'uso della ceramica ma anche per la lavorazione di fascia altissima, che si nota soprattutto nel modulo fotografico e nell'assenza del "gradino", sostituito da una morbida curvatura. Secondo i dati diffusi dalla stessa Oppo, per ogni smartphone ci vogliono 168 ore di lavoro.

Oppo promette una qualità fotografica superiore a tutta la concorrenza, grazie in particolare al processore aggiuntivo MariSilicon X, un processore neurale il cui scopo è unicamente migliorare le immagini. Oppo ha usato due processori Sony IMX766 da 50 MP per la fotocamera, con una dimensione del sensore di 1/1.56" e pixel binning da 2um. C'è anche lo stabilizzatore a 5 assi, che può fare molta differenza, anche e soprattutto con i video. Il modulo fotografico è stato sviluppato in collaborazione con il popolare marchio Hasselblad.

Oppo Find X5 Pro ha una modalità notturna che, oltre che le foto, funziona anche con i video: si chiama 4K Ultra Night Video. La fotocamera frontale monta un sensore da 32MP, e l'ottica ha ampiezza variabile.

L'azienda cinese alza il livello anche sulla ricarica veloce SUPERVOOC, che offre una carica cablata da 80 watt, un valore tra i più alti mai visti prima su uno smartphone. A rendere la ricarica ancora più veloce c'è la batteria da 5.000 mAh a doppia cella.

All'interno il processore Snapdragon 8 Gen 1, che insieme all'interfaccia ColorOS 12.1 assicura prestazioni al top in ogni contesto.

Oppo ha presentato anche altri due modelli, inferiori per specifiche e prezzo, vale a dire Oppo Find X5 e Find X5 Lite. Il primo ha davvero molto in comune con il modello Pro, in particolare il modulo fotografico e lo schermo da 120 Hz, con una diagonale solo leggermente minore.

L'azienda cinese, poi, ha introdotto anche gli auricolari true wirelesse Oppo Enco X2.

Non mancano poi alcune promozioni di lancio, con alcuni omaggi per chi compra uno dei nuovi modelli appena presentati.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie OPPO Find X5 sarà disponibile in Italia nei prossimi giorni a un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,99€ per il modello Find X5 Pro, 999,99€ per il modello Find X5 e 499,99€ per il modello Find X5 Lite.