OnePlus Bullets: presto in arrivo la versione true wireless degli auricolari

OnePlus ha condiviso su Twitter un indizio su quelli che potrebbero essere i successori true wireless dei suoi auricolari Bullets. Il tweet in questione mostra i tre modelli di auricolari OnePlus già in commercio, lasciando intendere che sia in arrivo una quarta versione:

What's next in line? pic.twitter.com/emwmhr9A0HJuly 10, 2020

A dicembre 2019 avevamo sentito parlare dei piani di OnePlus riguardo un nuovo paio di auricolari true wireless per rivaleggiare con gli Apple AirPods, ma non ne abbiamo più saputo niente fino a ora. Svariate fonti sostengono che questi nuovi auricolari debutteranno entro luglio, e il tweet dell'azienda che potete vedere qua sopra sembrerebbe confermarlo.

Migliori amici

Naturalmente siamo entusiasti all'idea di un nuovo paio di auricolari OnePlus. L'azienda è conosciuta per i suoi gadget dal prezzo relativamente basso e dalle buone specifiche. In un mondo dove ormai spopolano le copie degli AirPods siamo davvero curiosi di vedere come se la caveranno i nuovi auricolari OnePlus, e se riusciranno a lasciare il segno.

I prodotti audio OnePlus come i Bullets spesso vengono venduti in bundle con gli smartphone. Il nuovo smartphone di fascia media OnePlus Nord, per esempio, si può attualmente pre-ordinare insieme a un paio di Bullets omaggio. Insomma, ci sono vari indizi che sembrano indicare il debutto imminente dei nuovi auricolari true wireless.