Recensione OnePlus Bullets Wireless

OnePlus è nota soprattutto per i suoi telefoni "flagship killer" come il OnePlus 6 , ma l'azienda produce anche cuffie, e il miglior esempio sono le eccellenti Bullets in-ear.

Per OnePlus il passo successivo sarebbe stato creare una versione wireless delle sue cuffie Bullets, ed è esattamente quello che ha fatto con le Bullets Wireless.

Per 69€ le OnePlus Bullets Wireless offrono un rapporto qualità-prezzo incredibile nella categoria cuffie con neck-bud, la fascia che si appoggia sul collo. C'è da dire che le cuffie true wireless vanno molto di moda in questo momento, ma le cuffie senza fili con il cavo che si appoggia sul collo offrono una durata della batteria e una potenza del segnale wireless migliori a un prezzo minore.

Dopo aver trascorso un paio di settimane con le OnePlus Bullets Wireless, siamo rimasti estremamente colpiti dal pacchetto completo che la società è riuscita a creare. Non impressioneranno gli audiofili, ma la tecnologia inserita da OnePlus nelle Bullets Wireless le rende una proposta dal valore incredibile, proprio come i suoi telefoni.

Design

Se le OnePlus Bullets Wireless vi sembrano familiari, è perché traggono molta ispirazione dalle popolarissime Beats X : in entrambe è presenta una neck band in silicone e dei fili lunghi, anche se i fili delle Beats X sono un po' più lunghi e permettono una maggiore articolazione della testa.

Le neck band di entrambe le cuffie hanno un layout molto simile con i comandi integrati sul filo sinistro degli auricolari. È anche possibile attaccare un auricolare all'altro grazie a dei magneti quando non vengono utilizzate.

Le OnePlus Bullets Wireless hanno anche una funzione particolare: le cuffie si spengono automaticamente quando gli auricolari sono collegati tra di loro magneticamente e si accendono, sempre in automatico, quando vengono staccati. Questo significa che non dovrete mai tenere premuto un pulsante di accensione per accendere e spegnere le Bullets Wireless. È molto comodo e simile all'accensione/spegnimento di un paio di auricolari true wireless quando vengono estratti e inseriti nella loro custodia di ricarica.

Tuttavia vale la pena farvi notare che se metterete queste cuffie nella vostra borsa, queste si disconnetteranno sicuramente accendendosi, anche se si spegneranno automaticamente dopo pochi minuti se non verrà riprodotto qualcosa.

L'estetica delle OnePlus Bullets Wireless ci è piaciuta, il corpo in metallo lucido degli auricolari presenta un gradevole effetto sunburst. La neck band in silicone è leggera e confortevole anche dopo lunghi periodi di tempo dato che toglie il peso delle tradizionali cuffie cablate dagli auricolari.

OnePlus include tre serie di copriauricolari (eartip) e tre serie di "alette" per aiutare a mantenere gli auricolari fermi durante l'allenamento. Le alette sono estremamente comode, ma abbiamo scoperto che gli auricolari sono rimasti al loro posto anche quando non le abbiamo usate.

I controlli si trovano sul cavo e consentono di regolare il volume e la riproduzione della musica. Una lunga pressione del pulsante Riproduci/Pausa attiverà l'assistente vocale sul telefono. C'è un pulsante di accensione aggiuntivo sul lato sinistro della neck band e una porta di ricarica USB-C. Se avete un telefono OnePlus, le Bullets Wireless supportano il Dash Charging, che permetterà di ricaricare rapidamente le cuffie. Con soli 10 minuti di Dash Charging avrete ben 5 ore di ascolto.

Una delle critiche che ci sentiamo di muovere sul design non è nemmeno legata alle cuffie, ma alla custodia: è realizzata in silicone con una patta magnetica, ma abbiamo dovuto avvolgere le cuffie in un modo scomodo e spingere i cavi nella custodia. Potete immaginare il disastro che abbiamo combinato quando le abbiamo estratte.

Prestazioni

In termini di qualità del suono, OnePlus Bullets Wireless offrono un buon bilanciamento neutro: i bassi hanno una buona estensione e un buon impatto, ma non sembrano mai gonfiati o fuori controllo; i medi sono ben rappresentati senza bassi e gli alti potrebbero essere definiti quasi brillanti.

La risoluzione complessiva è buona, ma gli audiofili converrà cercare altro, come ad esempio le SonyWI-1000X : si tratta di un prodotto significativamente più costoso, ma che offre driver migliori e supporto aptX HD. Detto questo, la maggior parte degli utenti rimarrà impressionata dalla qualità sonora delle OnePlus Bullets Wireless.

Una delle qualità migliori di Bullets Wireless è la forte prestazione wireless. Non abbiamo mai avuto problemi di connessione durante il normale utilizzo e la connessione si è interrotta solo quando ci siamo spostati in un’altra stanza. Se non ci sono dei muri tra le cuffie e il dispositivo collegato, le OnePlus Bullets Wireless offrono un'eccellente potenza wireless.

Tuttavia la durata della batteria è un po' deludente: solo 8 ore di ascolto. Abbiamo confermato il dato sull'autonomia ascoltandole al 50% di volume. Se consideriamo che alcuni auricolari true wireless come le Jabra Elite 65t riescono ad arrivare a cinque ore di autonomia, è un peccato che OnePlus non abbia inserito una batteria più grande nelle Bullets Wireless.

Verdetto

Le OnePlus Bullets Wireless sono un eccellente paio di cuffie wireless, soprattutto considerando che le potete acquistare a 69€. A questa fascia di prezzo sono semplicemente le migliori.

Le OnePlus Bullets Wireless sono così buone che hanno rubato il posto alle nuForce BE6i e alle Beats X nella nostra classifica dei migliori auricolari wireless . Insomma, un paio di cuffie wireless che raccomandiamo caldamente a tutti.