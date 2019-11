OnePlus 7T (o OnePlus 8?) con sezione fotografica circolare

Ci sono pochi dubbi sul fatto che OnePlus voglia modificare la sezione fotografica sui prossimi modelli e ora arrivano delle immagini che lo confermano.

L'info arriva da una fonte affidabile come @evleaks, che ha postato un'immagine su Twitter come risposta a un altro leaker che ha pubblicato l'immagine del CEO di OnePlus, Pete Lau, che durante un meeting la stava illustrando.

Questo nuovo modello dovrebbe venire presentato presto, anche se non è ancora chiaro esattamente quando. Noi pensiamo che come da tradizione OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro verranno presentati in ottobre, anche se normalmente le modifiche riguardano solo le componenti interne.

Le immagini trapelate invece mostrano importanti cambiamenti del retro e sarebbe sorprendente (ma non impossibile), che OnePlus li inserisse nella versione T.

Google Pixel 4 arriva in autunno

Ma dopo iPhone 11





(Image credit: @evleaks)

E se fosse OnePlus 8?

Un'altra possibilità è che si tratti delle prime immagini di OnePlus 8 o OnePlus 8 Pro, che aspettiamo per maggio 2020.

Siamo convinti che la serie 8 porterà a modifiche importanti, come d'altronde è consuetudine per OnePlus.

E poi naturalmente resta anche la possibilità che si tratti di un prototipo e che non vedremo mai la fotocamera circolare su di un modello OnePlus.

Per quanto riguarda i dettagli di quali siano le caratteristiche hardware della nuova sezione fotografica invece al momento non è trapelato nulla. Ma restiamo fiduciosi.