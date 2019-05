OnePlus 7 Pro, un ultimo leak prima della presentazione

Lo OnePlus 7 Pro sarà annunciato stasera insieme a OnePlus 7, ma non per questo le notizie non ufficiali smettono di arrivare. Ora abbiamo anche delle fotografie del terminale.

Pubblicate da I_Leak_VN, le immagini mostrano lo OnePlus 7 Pro davanti e dietro e, per quanto vadano prese con la dovuta cautela, ci sembrano convincenti. Inoltre non ci sorprende che, così vicini alla presentazione, ci siano in giro diversi modelli autentici.

Il design è quello che abbiamo già visto in passato, con uno schermo curvo che occupa l'intero spazio frontale, senza notch grazie a una fotocamera a scomparsa. Dietro troviamo una tripla fotocamera, con uno dei sensori da 48MP.

1+7 Pro hand on in China 😂 pic.twitter.com/aHC8Zjq0vV13 May 2019

Le immagini includono anche la confezione e una lista parziale delle specifiche , secondo cui lo OnePlus 7 Pro ha uno schermo "Fluid AMOLED" da 6,67 pollici", fotocamere posteriori da 48, 16 e 8 MP, processore Snapdragon 855, 128 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Queste specifiche sono in gran parte coerenti con le indiscrezioni precedenti, e ad esse si potrebbe aggiungere una batteria da 4.000 mAh e una fotocamera frontale da 16 MP. Tra le domande ancora senza risposta, quella più importante riguarda il prezzo di OnePlus 7 Pro. Ci sono state fughe di informazioni anche su questo dettaglio, ma sembrano poco affidabili.

TechRadar vi informerà in diretta dall'evento ufficiale dedicato a OnePlus 7, quindi continuate a seguirci per conoscere tutti i particolari.

Fonte: PhoneArena