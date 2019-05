OnePlus 7 Pro compare su un negozio con tanto di prezzo

Lo OnePlus 7 Pro sarà annunciato domani 14 maggio, ma un negozio online potrebbe aver spifferato le ultime informazioni, cioè il prezzo e la data di disponibilità.

Il negozio in questione è JD (uno store cinese), e il prezzo indicato è 9.999 Yuan, vale a dire circa 1.300 euro.

Non è però il caso di farsi prendere dal panico, perché molto probabilmente si tratta semplicemente di un segnaposto. Le indiscrezioni dei giorni scorsi di certo non confermano un prezzo così alto, infatti. WinFuture, per eempio, indica come prezzo di partenza 699€.

In ogni caso lo OnePlus 7 Pro sarà sicuramente più costoso dello OnePlus 6T o della versione standard di OnePlus 7.

In vendita da subito

Oltre al prezzo, la cosa interessante è che secondo l'annuncio lo OnePlus 7 Pro sarà disponibile in Cina dal 16 maggio.

Potrebbe significare che lo stesso giorno lo potremo comprare anche nel resto del mondo, ma quella è la data della presentazione per la Cina. Quindi, forse, in Europa e negli Stati Uniti la disponibilità per l'acquisto sarà per il 14 maggio, il giorno della presentazione.

In altre parole, mentre scriviamo potrebbe mancare un solo giorno alla disponibilità di OnePlus 7 Pro. Lo sapremo di sicuro tra poche ore, comunque. TechRadar coprirà in diretta la presenta da OnePlus 7 domani, quindi continuate a seguirci per restare aggiornati.

