OnePlus 7 Pro monterà un super display HDR10+

L'ufficio marketing di OnePlus non vuole certo che ci dimentichiamo del lancio di OnePlus 7 previsto per il 14 maggio. Negli ultimi giorni ha diffuso informazioni dettagliate sul grado di protezione IP e sulla memoria interna e ora fornisce nuovi dettagli anche sul display.

Sembra proprio che il modello di punta, OnePlus 7 Pro, avrà uno schermo con supporto per la tecnologia HDR10+. Per chi non lo sapesse, HDR, acronimo di High Dynamic Range, è una tecnologia che ottimizza la resa dei colori più chiari e di quelli scuri, fornendo così un'immagine in cui l'intervallo tra le aree più chiare e quelle più scure è più ampio del normale.

Insieme a Dolby Vision, HDR10+è uno dei pochi standard HDR oggi disponibili ed è sicuramente tra i più avanzati. Solo pochi smartphone sono oggi compatibili con questo standard e tra questi spicca il Samsung Galaxy S10.

Super schermo

La tecnologia HDR10+ non solo permette di modificare l'immagine fotogramma per fotogramma, ma consente di aumentare la luminosità massima rispetto alla tecnologia HDR10 (4,000 nit invece di 3,000 nit).

Per sfruttare al massimo questa tecnologia serviranno naturalmente video compatibili, ma sia YouTube che Netflix hanno già annunciato il pieno supporto a questo nuovo standard per cui non dovrebbero esserci problemi.

Da questi nuovi leak risulta chiaro che lo schermo sarà uno dei punti di forza di OnePlus 7, almeno nella sua versione Pro. Sono già stati confermati ufficialmente sia l'aumento della frequenza di refresh che il punteggio massimo ottenuto da chi lo ha già provato.

Quante di queste caratteristiche saranno presenti anche nel modello base OnePlus 7 è da vedere, ma a questo punto non ci resta che aspettare il 14 maggio.