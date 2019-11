Black Friday Fitbit Versa, tutte le offerte

Se siete alla ricerca di uno smartwatch di qualità ma non volete spendere la cifra richiesta per acquistare Apple Watch , il Fitbit Versa potrebbe fare al caso vostro. Il popolare fitness tracker è in sconto presso diversi rivenditori conosciuti, data l’uscita del più recente Fitbit Ionic, venduto ad un prezzo superiore.

Abbiamo trovato i prezzi migliori anche per i modelli Fitbit Versa Special Edition e Fitbit Versa Lite Edition.

Il Fitbit Versa registra dati su tutte le vostre attività che includono camminata (passi), frequenza cardiaca, distanza percorsa, calorie bruciate, piani scalati, minuti attivi, attività oraria e tempo sedentario. Lo smartwatch Versa è impermeabile e vi permette di tenere d’occhio le vostre prestazioni durante le sessioni di nuoto. Versa consente inoltre l’ascolto della vostra musica preferita e permette di memorizzare più di 300 canzoni o collegarsi alle cuffie Bluetooth per ascoltare musica e podcast senza fili.

Fitbit Versa vi aiuterà anche a tenere il passo con i vostri obiettivi di salute e fitness grazie ai promemoria personalizzati. É inoltre possibile personalizzare i propri allenamenti con un coaching su schermo che si adatta al feedback fornito. Versa dispone di un sistema di monitoraggio della salute femminile che permette alle donne di registrare il ciclo mestruale e ottenere informazioni sulla fertilità e altre statistiche sulla salute. In aggiunta, naturalmente, Versa dispone delle funzionalità di base dello smartwatch, come ricevere chiamate, SMS, notifiche e accedere alle vostre app preferite.

Il prezzo di Fitbit versa al dettaglio è di 199€, ma spesso si trova a prezzi scontati quindi non superiori a quello indicato.

Nella lista qui sotto trovate Fitbit Versa in vendita a prezzi scontati, tuttavia potete aspettare il Black Friday per ottenere ulteriori sconti. Per aiutarvi abbiamo creato una guida su come trovare le migliori offerte durante il Black Friday 2019. Vi diremo anche tutto quello che dovete sapere, come ad esempio quando iniziano gli sconti, che prezzi potete aspettarvi di trovare e quali articoli saranno in vendita.

Se utilizzate i pagamenti contactless o volete aggiornare il look del vostro smartwatch Versa, allora potete optare per la versione speciale Fitbit Versa Special Edition. L’edizione speciale dello smartwatch permette di scegliere tra un cinturino color lavanda o carboncino piuttosto che la classica fascia Versa. Fitbit Versa Special Edition ha anche un chip NFC integrato, che consente di effettuare pagamenti sicuri senza portafoglio. É possibile effettuare pagamenti rapidi con un tocco del polso ovunque si accettino pagamenti contactless con carta di credito/debito.

Le migliori offerte su Fitbit Versa Special Edition

Se sei in cerca di una versione più economica di Fitbit Versa, sei fortunato. Fitbit ha annunciato il “Fitbit Versa Lite Edition” ad un prezzo di 150€, significativamente inferiore rispetto all’originale Fitbit Versa. Versa Lite è disponibile in prenotazione e dovrebbe arrivare nei negozi a metà marzo.

Fitbit Versa Lite Edition conserva molte delle caratteristiche principali di Fitbit Versa nonostante il prezzo più basso. Versa Lite può monitorare la frequenza cardiaca e l’attività svolta durante la giornata come camminata (passi), distanza percorsa, minuti di attività, calorie bruciate e sonno fornendo utili consigli. Versa Lite ha anche le funzioni standard da smartwatch come le notifiche di chiamata, SMS, calendario e l’accesso alle vostre applicazioni preferite.

Cosa manca nell’edizione Versa Lite Edition? A differenza dell’originale Versa e del Versa Special Edition, Versa Lite dispone di allenamenti personalizzati sullo schermo e non è possibile caricare e memorizzare la propria musica sullo smartwatch. Nonostante il prezzo di base per Versa Lite sia inferiore a quello della versione standard, che costa circa 199€, spesso è possibile trovare il Versa originale in offerta ad un prezzo più basso rispetto alla versione Lite.

Le migliori offerte su Versa Lite Edition

Fitbit Versa 2 è uscito lo scorso agosto ed è disponibile a partire da 199€. Lo smartwatch Fitbit di seconda generazione presenta un design aggiornato con un luminoso touchscreen AMOLED e un’opzione di visualizzazione sempre attiva. Il Versa 2 include un nuovo processore che Fitbit dichiara essere più veloce e vanta una durata della batteria aumentata di 24 ore.

Lo smartwatch possiede inoltre Amazon Alexa integrato, che consente di controllare il meteo, impostare i timer e controllare altri dispositivi domestici intelligenti utilizzando la propria voce. Il Versa 2 offre le stesse caratteristiche di salute e fitness della versione originale con monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce utili informazioni sul sonno. É inoltre possibile inviare messaggi, effettuare chiamate e ricevere notifiche.

Le migliori offerte su Fitbit Versa 2

Se sei in cerca di maggiori informazioni sulle funzioni di base di Fitbit Versa o su quanto costa normalmente, abbiamo risposto ad alcune delle domande più frequenti per aiutarti nel tuo acquisto.

Quali sono le migliori caratteristiche di Fitbit Versa?

Alcune delle caratteristiche principali di Fitbit Versa sono il design, il monitoraggio della salute, le funzioni fitness e la batteria a lunga durata. Il design Versa è stato rielaborato rispetto al modello precedente e ora ha un look più attraente ed elegante per un uso quotidiano. Lo smartwatch Versa raccogli informazioni sul vostro sonno, permettendovi di conoscere il tempo trascorso nelle diverse fasi e di ricevere consigli personalizzati su come migliorare la fase di riposo.

Il Fitbit versa offre una durata della batteria di più di 4 giorni per consentirvi di tenere traccia della vostra attività, riprodurre musica, testi e altro ancora durante l’arco della giornata senza preoccuparsi di ricaricare la batteria.

Quanto costa Fitbit Versa?

Uno dei maggiori punti a favore di Fitbit versa nel confronto con Apple Watch è costituito dal prezzo. Il prezzo al dettaglio è di 199€ e si tratta di uno dei migliori smartwatch che si possono comprare sotto i 200€. Dal momento che Versa è sul mercato da circa un anno, è possibile trovarlo in sconto presso diversi rivenditori conosciuti.

Fitbit Versa bands

I dispositivi Fitbit Versa sono dotati di bande intercambiabili che consentono la personalizzazione e la sostituzione dei cinturini. Potete acquistare i braccialetti versa da rivenditori come Amazon e Walmart, oltre che sul sito Fitbit. Gli stili variano e includono cinturini che somigliano più a quelli utilizzati per gli orologi tradizionali e altri con caratteristiche più sportive, come ad esempio i fori per far traspirare la pelle. I braccialetti intercambiabili sono anche realizzati in una varietà di materiali diversi che includono acciaio inossidabile, tessuto e pelle, per citarne alcuni.

Se sei in cerca di uno smartwatch dai un'occhiata alle offerte disponibili su Walmart.



Per maggiori dettagli leggi le nostre recensioni su Fitbit Versa e Fitbit Versa Lite.



Eccoti la nostra guida all'aquisto dei migliori smartwatch economici del 2019