Odiate le ventole rumorose? Frore Systems potrebbe essere la soluzione

Non tutti riescono a tollerare il rumore prodotto dalle ventole del proprio PC portatile, specialmente in situazioni dove il carico di lavoro è abbastanza intenso. Le recenti tecnologie hanno fatto molti passi avanti per massimizzare l'efficienza di raffreddamento dei dissipatori, introducendo heatpipe, soluzioni con paste termiche all'argento o carbonio, metallo liquido e persino la possibilità di fermare le ventole sotto una certa temperatura, ma non si è mai arrivati a una concreta soluzione passiva come la tecnologia AirJet di Frore Systems.

Si tratta di un'azienda americana con base a San Jose, nella Silicon Valley, la quale si è avvalsa della preziosa collaborazione di Intel per lo sviluppo. Il nuovo sistema di raffreddamento permetterebbe di evitare il thermal throttling, dando la possibilità di sfruttare molto meglio la potenza dei portatili, in particolar modo quelli dotati di hardware di fascia alta, con un miglioramento che va dal 50% al 100%, in base alle specifiche.

La tecnica alla base di questo concetto viene definita da Frore Systems stessa come “soluzione di raffreddamento a stato solido”, e fa uso di membrane che vibrano a frequenze ultrasoniche. Ciò consente di spostare in maniera efficace l'aria, generando un potente flusso in grado di smaltire il calore generato delle componenti, per prevenire il raggiungimento della soglia del thermal throttling.

(Image credit: Frore Systems)

Ovviamente, se AirJet dovesse riuscire ad avere successo e raggiungere i suoi obiettivi, spianerebbe la strada a una nuova generazione di portatili ancora più sottili rispetto gli attuali standard, portando la certificazione UltraBook di Intel a nuovi livelli qualitativi.

Pare tuttavia che tutto stia andando per il meglio, Frore Systems afferma innanzitutto che la rumorosità massima è di soli 21dBA, scendendo sotto la soglia di un sussurro umano, in confronto ai 40 dBA di una normale ventola di un notebook. La tecnologia è disponibile in due versioni: AirJet Mini, destinato a sistemi di fascia bassa, e AirJet Pro, pensato per l'hardware più potente e dall'efficacia maggiore delle normali ventole.

L'azienda aferma anche di aver installato uno dei suoi sistemi in un notebook con CPU Arm, consentendo al processore di funzionare sempre al massimo della frequenza senza alcun tipo di problema, a differenza del dissipatore originale. Frore Systems è attualmente al lavoro con Intel per il lancio di un primo laptop con raffreddamento AirJet entro la fine del 2023.

Se quindi non sopportate affatto il suono, effettivamente poco piacevole in molte situazioni, delle ventole del vostro portatile, il futuro vi sorride.