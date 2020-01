NZXT presenta una nuova serie di dissipatori AIO Kraken

La nuova serie di dissipatori a liquido NZXT Z-3 AIO è disponibile nelle due varianti da 280 mm e 360 mm. Entrambe le versioni includono un display LCD da 60 mm per offrire una personalizzazione grafica illimitata tramite il software NZXT CAM. Lo schermo LCD integrato è infatti non solo in grado di rendere visibili informazioni di sistema ma anche immagini animate (GIF), offrendo agli appassionati di PC l'opportunità di esprimersi in maniera innovativa personalizzando ancora di più l’hardware del proprio computer.

Il fondatore e CEO di NZXT, Johnny Hou, ha dichiarato: “Abbiamo fatto di tutto per garantire che la nuova generazione di Kraken sia l'AIO (all-in-one) visivamente più attraente e dalle prestazioni più elevate mai viste. Le possibilità di personalizzazione con Kraken Z sono infinite e non vediamo l'ora di scoprire cosa farà la comunità di appassionati con questo potenziale a disposizione”.

Proprio come la precedente Z-3, la nuova serie X-3 di NZXT si basa sul più recente design Asetek e migliora l’anello della testa della pompa aumentandone le dimensioni. Un nuovo tappo sulla parte superiore è ruotabile per consentire il corretto orientamento del logo NZXT rendendolo indipendente dalla posizione della pompa. Inoltre, l’illuminazione RGB si può sincronizzare con altri prodotti della stessa gamma.

La serie X-3 AIO include versioni da 240 mm, 280 mm e 360 mm per poterli adattare a tutti i tipi di case ATX e configurazioni hardware di PC. Entrambe le serie X-3 e Z-3 sono compatibili con i principali socket per processori desktop come Intel LGA 1151 e la piattaforma AM4 AMD.

NZXT ha reso disponibili le serie Z-3 e X-3 sul sito web dell'azienda, pronte per essere ordinate negli Stati Uniti e dai rivenditori ufficiali NZXT. La disponibilità in altri paesi è prevista per febbraio. La serie X-3 ha un prezzo di partenza di 129,99 dollari per il Kraken X53 da 240 mm, mentre la serie Z-3 parte da 249,99 dollari per lo Z63 da 280 mm.