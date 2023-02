Nvidia Studio: crolla la barriera tra portatile gaming e workstation

Nvidia ha annunciato il lancio della prima linea di laptop dotati di GPU GeForce RTX 4000 che andranno a confluire sotto il marchio Studio e avranno accesso ad applicazioni esclusive come Omniverse, Canvas e Broadcast, oltre a funzionalità di ray-tracing e AI.



Ma Nvidia non è sola: alla sua esperienza in materia di schede video si unisce quella di MSI e Rizen, che produrranno i portatili Studio.

Ad esempio, MSI Stealth 17 Studio è dotato di una GPU GeForce RTX 4090 e di un display da 17 pollici Mini LED 4K, 144 Hz, 1000 nit. Nel frattempo, i portatili con GPU RTX 4090 di Razer sono dotati di un display HDR da 16 o 18 pollici, a doppia modalità, mini-LED, con una modalità Creator che consente una risoluzione nativa nitida e ad altissima definizione a 120 Hz.



I dispositivi Studio disporranno anche del GeForce Game Ready Driver, che offre aggiornamenti DLSS per Hello Neighbor 2 e Perish, oltre a Nvidia Reflex per World of Warcraft che riduce la latenza. Difficilmente non vedremo questi prodotti tra i migliori portatili gaming.

Gaming o lavoro? Il confine svanisce

Sebbene l'espressione "desktop replacement" sia stata lanciata per anni, ora siamo sulla buona strada per vederla realizzata appieno: laptop in grado di svolgere un'ampia gamma di attività e che possono davvero essere il centro della vostra workstation piuttosto che una semplice macchina secondaria.

I portatili di fascia alta stanno progressivamente eliminando i confini tra gioco e lavoro creativo, una linea che nelle passate generazioni era decisamente marcata.



Ora, con il tipo di hardware di cui sono dotate RTX 4090 e RTX 4080, i prossimi portatili possono svolgere entrambi i compiti con estrema facilità e le GPU sono anche più efficienti dal punto di vista energetico, rendendo così accessibili in termini di consumi anche i sistemi più potenti.