Nvidia RTX 4090: il prezzo (trapelato) è preoccupante

Il 20 settembre, giorno in cui si svolgerà la tanto attesa conferenza GTC di Nvidia, è alle porte e i leak sulla nuova serie 4000 ormai non si contano più. Foto, indiscrezioni, modelli di cui non si conosce l’origine stanno spopolando sul web e spesso non è possibile verificare la veridicità delle informazioni fornite.

L’ultima notizia riguarda il prezzo e arriva dal profilo Twitter I Leak VN. Stando a quanto affermato da I Leak VN, il retailer vietnamita AZPC Workstation ha aperto i preordini per la nuova RTX 4090.

Preordine significa prezzo. Il retailer ha messo a disposizione due versioni della scheda, una standard e una premium: la prima costa 50 milioni di Dong (VDN), mentre la versione premium è disponibile a 60 milioni di Dong.

Tradotto in euro, si tratta di €2.127 per il modello standard e e2.552 per il modello premium. Al momento, non si sa che cosa significhi esattamente “premium”, forse una versione in overclock prodotta da aziende terze.

AZPC workstation store has RTX 4090 pre-order price. I think this is the most realistic price because Vietnam also had this price when the new RTX 3090 was released.- Basic RTX 4090 version: 50 million VND (2100 USD)- Premium RTX 4090 version: 60 million VND (2520 USD) pic.twitter.com/D3I23R1LkbSeptember 14, 2022 See more

Nvidia RTX 4090: prezzo e prestazioni

Incrociando la notizia con i leak riguardanti le prestazioni che parlano di un punteggio nel test Time Spy Extreme del doppio superiore a RTX 3090, si è portati a pensare che le capacità di RTX 4090 siano a livello Titan, fattore che in parte ne giustificherebbe il prezzo. Inoltre, il costo è fortemente influenzato dall’economia locale e altri fattori esterni che non possono essere esplorati a fondo in questa sede.

(Image credit: Wccftech)

RTX 4090 non è l’unico modello della nuova serie e risulta complicato parlare di convenienza prima dell’arrivo di RTX 4080 e 4060, senza contare che, per molti acquirenti, l’uscita delle nuove schede grafiche 4000 potrebbe rivelarsi il momento adatto per comprarne una della generazione uscente.