Nvidia RTX 4060: le specifiche trapelate sono a dir poco deludenti

Nvidia ha recentemente prodotto un’eccellente scheda video nella forma di RTX 4070 Ti, che fa sperare bene per il futuro della fascia media della serie RTX 4000. Tuttavia, un leak portato all’attenzione da kopite7kimi, rivelatosi abbastanza affidabile in passato, sembra andare nella direzione opposta.



Infatti, pare che la futura RTX 4060 utilizzerà la GPU AD107, che è un passo indietro rispetto alla AD106 che ci speravamo di vedere, dato che la RTX 3060 utilizzava la GPU GA106. Anche la RTX 3050 8GB utilizzava una GPU GA106 ridotta, quindi la GPU AD107 sembrerebbe essere un regresso.

RTX 4060 still uses PG190. AD107-400-A13072FP328G GDDR6 18Gbps115W24M L2I will try to remain neutral about any leaks in the future. 😁😁😁February 13, 2023 See more

Inoltre, le specifiche della RTX 4060 desktop sono quasi identiche a quelle della RTX 4060 per portatili per la quale disponiamo di numeri ufficiali per il confronto.

Swipe to scroll horizontally Comparazione specifiche RTX: 4060 Mobile / 4060 / 3060 Componente RTX 4060 Mobile (ufficiale) RTX 4060 Desktop (Leak) RTX 3060 Desktop GPU AD107-GN21-X4 AD107-400-A1 GA106-300-A1 Core CUDA 3,072 3,072 3,584 Core Tensor 96 96 112 Core Ray Tracing 24 24 28 Frequenza Clock Base 1,545MHz TBD 1,320MHz Frequenza Clock Boost 1,890MHz TBD 1,777MHz VRAM 8GB GDDR6 8GB GDDR6 12GB GDDR6 Memoria 2,000MHz 2,250MHz 1,875MHz Velocità memoria 16Gbps 18Gbps 15Gbps Bus di memoria 128-bit 128-bit 192-bit Ampiezza di banda della memoria 256GB/s 288GB/s 360GB/s TDP 115W 115W 170W

Come si può notare, la differenza più grande rispetto alla RTX 3060 Desktop confermata è il numero di multiprocessori di streaming che si ottiene dal conteggio dei core CUDA, da 3.584 nella RTX 3060 a 3.072 nella RTX 4060 - una diminuzione del 14,28%. Il valore è anni luce inferiore a quello della migliore scheda grafica di Nvidia, la RTX 4090, e si attesta a poco più della metà di quello della RTX 4070 Ti, quindi la diminuzione del numero di core limiterà il potenziale della RTX 4060.

C'è anche la questione del clock di memoria effettivo leggermente più alto rispetto alla RTX 4060 Mobile, che conferisce alla RTX 4060 desktop un aumento del 12,5% della larghezza di banda della memoria, ma per il resto è più o meno uguale.



Un'incognita fondamentale al momento è rappresentata dalle velocità di clock base e boost per la RTX 4060, ma dato che l'architettura Nvidia Lovelace è un processore a 4 nm rispetto al processore a 8 nm di Nvidia Ampere, ci aspettiamo velocità di clock di base superiore a 2.000 MHz, con un clock di boost possibilmente superiore a 2.500 MHz.

RTX 4060: la VRAM desta preoccupazione

(Image credit: Giphy)

Innanzitutto, la diminuzione dei multiprocessori stream e dei CUDA core non è un grosso problema. 128 CUDA core per SM significano una diminuzione dai 28 SM della RTX 3060 a 24 SM della RTX 4060. Un calo del 14,28% nei core tensori e di ray-tracing non è un granché, ma si consideri anche che si tratta di core tensori di quarta generazione e di core di ray-tracing di terza generazione. Sono semplicemente molto, molto migliori dei core di terza e seconda generazione di Ampere, rispettivamente, quindi avranno prestazioni migliori nonostante il numero inferiore.



Ciò che preoccupa, tuttavia, è la memoria. 8GB di VRAM sono piuttosto miseri e, anche se tecnicamente questa dovrebbe essere una scheda grafica di fascia alta a 1080p, visto quanto bene la RTX 4070 Ti gestisce il 4K e quanto bene la RTX 3060 Ti se la cava con i giochi a 1440p, spereremmo che la RTX 4060 sia una solida candidata per la migliore scheda grafica a 1440p. Tuttavia, date le sue specifiche, è più che lecito dubitarne.



Il problema è che 8 GB di VRAM vanno bene per 1080p, poiché le dimensioni dei file di texture che possono riempire rapidamente la VRAM sono molto più ridotte rispetto a 1440p o 4K. Inoltre, la RTX 3060 Ti disponeva di 8 GB di VRAM GDDR6, ma anche di un bus di memoria molto più ampio (256 bit), con una larghezza di banda di memoria effettiva di 448,0 GB/s.



Questo è più che sufficiente per caricare ed elaborare le texture a 1440p nonostante il pool di VRAM più piccolo, mentre la RTX 3060 aveva il 50% in più di VRAM (12 GB) e un bus di memoria più grande (192 bit), quindi ha registrato una larghezza di banda di memoria di 360,0 GB/s, offrendo anche prestazioni decenti a 1440p. La RTX 4060, invece, sembra avere una larghezza di banda della memoria molto più bassa, quindi le prestazioni a 1440p saranno limitate.



C'è anche il problema dell'utilizzo della stessa GPU di base della RTX 4060 Mobile. Non abbiamo ancora avuto modo di testarla, ma di solito i chip mobili sono leggermente inferiori alle controparti desktop in termini di GPU utilizzata (quindi la RTX 4090 desktop AD102 è un livello superiore rispetto alla RTX 4090 Mobile AD103), pur essendo versioni ridotte di tali chip.



La RTX 4060 Mobile è sicuramente una variante ridotta della AD107, ma se la scheda RTX 4060 per desktop è anch'essa una AD107, non ci si può aspettare prestazioni superiori dalla versione desktop rispetto a quelle ottenute con la GPU mobile. Non è il massimo per i giochi desktop, anche a 1080p.

RTX 4060: si spera nel prezzo

(Image credit: Roman Samborskyi / Asus)

Se da un lato tutto questo potrebbe essere una cattiva notizia per i giocatori in cerca di prestazioni, dall'altro c'è un filo di speranza: il prezzo. Se Nvidia volesse proporre la RTX 4060 a un prezzo aggressivo (meno di 300 euro), allora il compromesso non sarebbe solo giustificato, ma potrebbe anche essere ciò che molti giocatori sperano di vedere.

Secondo l'ultimo sondaggio di Steam sull'hardware la maggior parte dei giocatori gioca ancora a 1080p, con un numero crescente che passa al massimo a 1440p. Sebbene le limitazioni di memoria non siano di buon auspicio per il gioco a 1440p, l'arrivo di una scheda grafica a prezzi accessibili sarebbe sicuramente qualcosa da festeggiare.