Nvidia Broadcast, arriva la funzione per simulare il contatto visivo

Il software di streaming Nvidia ora dispone di un'opzione per far sembrare che si stia guardando direttamente nella webcam, anche se nella vita reale si sta guardando da un'altra parte. Utilizzando l'intelligenza artificiale, la funzione "Eye Contact" aggiunta a Nvidia Broadcast 1.4 sostituisce gli occhi dell'utente con degli occhi "simulati" allineati con la webcam.

In un post (Si apre in una nuova scheda) l'azienda ha affermato che la funzione è stata pensata per i creatori di contenuti che si filmano mentre leggono degli appunti, o un copione, senza poter guardare direttamente la telecamera.

Secondo Nvidia, la funzione Eye Contact cercherà di far coincidere gli occhi simulati con il colore di quelli reali e che c'è anche una funzione di disconnessione nel caso in cui si guardi troppo lontano.

Nvidia ha dichiarato che la funzione è ancora in fase beta, sollecitando il feedback della community per aiutarla a migliorare. "Ci sono milioni di colori degli occhi e di combinazioni di illuminazione", afferma l'azienda. "Se lo testate e trovate qualche problema, o semplicemente volete aiutarci a sviluppare ulteriormente questo effetto AI, inviateci un breve video, lo apprezzeremmo molto".

Negli ultimi anni Nvidia ha puntato molto su questo tipo di intelligenza artificiale: uno dei principali punti di forza delle sue schede grafiche è il DLSS, una funzione che utilizza l'apprendimento automatico per ingrandire in modo intelligente le immagini, aggiungendo informazioni che non sono presenti quando si passa a una risoluzione inferiore (ma più facile da gestire). L'ultima versione, DLSS 3, genera e inserisce fotogrammi completamente nuovi nel gioco, esattamente come Broadcast genera e aggiunge un nuovo paio di occhi al viso dell'utente.

Questa non è la prima funzione simile che vediamo. Apple ha iniziato a testare una funzione simile chiamata "Attention Correction" per FaceTime nel 2018. Nelle versioni attuali di iOS, è indicata come "Contatto visivo" in Impostazioni > FaceTime.

Eye Contact non è l'unica funzione aggiunta da Nvidia alla versione 1.4 di Broadcast. L'ultimo aggiornamento porta anche un effetto vignetta che, secondo Nvidia, è simile a quello di Instagram e migliora gli effetti Sfocatura, Sostituzione e Rimozione sfondo virtuale. L'aggiornamento è attualmente disponibile per il download per chiunque abbia una scheda video Nvidia RTX.