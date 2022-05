Nuovo PS Plus, mazzata da Sony: niente vantaggi per chi ha comprato in anticipo

Sony ha finalmente fatto chiarezza spiegando cosa accadrà agli abbonamenti PS Plus e PS Now acquistati oggi al momento del lancio del nuovo PS Plus.

Attualmente, PS Now costa circa la metà della cifra indicata da Sony per Ps Plus Premium, motivo per cui migliaia di utenti hanno acquistato dei voucher sperando di usarli per accedere al tier più alto del nuovo servizio (Ps Plus Premium).

Inoltre, nei giorni scorsi gli utenti PS Plus hanno ricevuto delle e-mail nelle quali il produttore assicurava che avrebbero conservato "l'attuale piano di abbonamento" per il quale avevano già pagato.

Questo messaggio ha alimentato le speranze di coloro che pensavano di poter risparmiare qualcosa con il suddetto escamotage, ma la pagina FAQ di Sony ha smentito clamorosamente l'ipotesi:

Conversione abbonamenti PS Now PS Now voucher Nuovo iscritto PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium 1 mese 17 giorni di PS Plus Premium 31 giorni di PlayStation Plus Essential 31 giorni di PlayStation Plus Essential 17 giorni di PlayStation Plus Premium 3 mesi 46 giorni di PlayStation Plus Premium 92 giorni di PS Plus Essential 58 giorni di PS Plus Extra 46 giorni di PlayStation Plus Premium 12 mesi 183 giorni di PlayStation Plus Premium 365 giorni di PlayStation Plus Essential 219 giorni di PlayStation Plus Extra 183 giorni di PlayStation Plus Premium

Come funzionano le conversioni

Gli utenti più impazienti hanno fatto riferimento ai commenti della prima ora sulla possibile conversione dei piani PS Now e PS Plus in PS Plus Premium e sono corsi ad acquistare quanti più voucher possibili per estendere i loro abbonamenti.

Molti erano convinti di poter attivare i voucher estendendo i loro abbonamenti per mesi o anni e garantendosi l'accesso a PS Plus Premium al momento del lancio.

Al contrario, il trasferimento pianificato da Sony si baserà sul valore monetario dei voucher, e non sulla durata indicata, come potete vedere nella tabella qui sopra.

Con i voucher PS Plus acquistati oggi si otterrà un abbonamento di ugual durata per i tier Essential e Extra, mentre scegliendo PS Premium il periodo si ridurrà rispettivamente a 17, 46 e 183 giorni.

In ogni caso, stando alle parole di Sony, se avete acquistato dei voucher PS Now o PS Plus non potrete riscattarli fino al lancio del nuovo servizio.

Conversione abbonamenti PS Plus PS Plus voucher prepagato Nuovo iscritto PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium 1 mese 31 giorni di PlayStation Plus Essential 31 giorni di PlayStation Plus Essential 21 giorni di PlayStation Plus Extra 17 Dgiorni di PlayStation Plus Premium 3 mesi 92 giorni di PlayStation Plus Essential 92giorni di PlayStation Plus Essential 58 giorni di PlayStation Plus Extra 46 Dgiorni di PlayStation Plus Premium 12 mesi 365 giorni di PlayStation Plus Essential 365 giorni di PlayStation Plus Essential 219 giorni di PlayStation Plus Extra 183 giorni di PlayStation Plus Premium

Sony blocca le estensioni degli abbonamenti PS Now e Ps Plus

Sony sta cercando di regolamentare le transizioni dal vecchio al nuovo servizio, come si legge nelle FAQ:

"Mentre ci prepariamo a lanciare il nuovo servizio di abbonamento PlayStation Plus, stiamo lavorando per rendere la transizione il più agevole possibile per tutti i nostri attuali membri".

"Come parte di questo processo, abbiamo temporaneamente disabilitato l'acquisto di voucher che riprenderà dopo il lancio del nuovo servizio".

"Potete stare certi che i voucher che avete acquistato sono ancora validi, e sarete in grado di riscattarli quando il vostro abbonamento attuale arriverà a scadenza o dopo il lancio del nuovo servizio PlayStation Plus nella vostra area geografica".

Per i clienti europei si parla del 22 giugno, quindi tenetevi forte e non dimenticate di riscattare i vostri buoni al momento del lancio. Nel frattempo l'azienda giapponese ha bloccato l'estensione degli abbonamenti attualmente attivi per evitare ulteriori incomprensioni.