Nuovi film Netflix da vedere in streaming quest'estate

Sarà una grande estate per i migliori film Netflix: la piattaforma streaming ha annunciato la lista completa dei nuovi film estivi di quest'anno, con una grande varietà di commedie, thriller, film di fantascienza e documentari per soddisfare i gusti di tutti.

Ci saranno anche alcuni sequel di grande rilievo, come per esempio il seguito di Extraction e Bird Box.

Siete alla ricerca di qualche ottimo film per le vostre serate estive in casa? Qui di seguito troverete i 4 migliori nuovi film in arrivo su Netflix da vedere in streaming, oltre alla lista completa di contenuti in uscita nei prossimi mesi.

They Cloned Tyrone (21 luglio)

Questa commedia fantascientifica segue le avventure di John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza), Jamie Foxx (Django Unchained) e Teyonah Parris (Se la strada potesse parlare) mentre si ritrovano coinvolti in una cospirazione governativa.

A giudicare dal trailer dal trailer, questo film si preannuncia un thriller fantascientifico, elettrizzante a tratti assurdo ma senz'altro piacevole da vedere.

Extraction 2 (16 giugno)

Il tanto atteso sequel del film d'azione di successo dei fratelli Russo, Extraction, vede come protagonista Chris Hemsworth (Thor) nei panni dell'improbabile Tyler Rake, nuovamente impegnato in una missione pericolosa, questa volta per salvare la famiglia imprigionata di uno spietato gangster.

Extraction del 2020 è stato un grandissimo film d'azione e non ci aspettiamo di meno questa volta.

Bird Box Barcellona (14 luglio)

Bird Box è stato un successo a sorpresa quando è arrivato su Netflix nel 2018, con Sandra Bullock nei panni di una sopravvissuta disperata che cerca di mantenere in vita i suoi figli in un mondo in cui gran parte della popolazione è impazzita. In questo prequel non sembra tornerà la Bullock, ma l'azione viene spostata a Barcellona con un nuovo cast di sopravvissuti post-apocalittici.

Nimona (giugno)

Nimona arriva finalmente sul piccolo schermo. L'adattamento cinematografico dell'amato fumetto di ND Stevenson si è fatto attendere a lungo, ma questo film d'animazione sembra destinato a far conoscere a un nuovo pubblico l'immaginifico mondo futurista medievale di Stevenson, un luogo in cui draghi e cavalieri armati di spada vanno a braccetto con pistole laser, oscuri enti governativi e televisori a schermo piatto.

Oltre a Riz Ahmed (Sound of Metal), nei panni del vendicativo cavaliere Ballister Blackheart, e Chloe Grace Moretz (Kick-Ass) in quelli della sua compagna mutaforma, ci sono molte star di talento: persino RuPaul, a quanto pare, avrà un ruolo secondario in questo film.

Gli altri nuovi film Netflix da vedere in streaming quest'estate

The Mother (12 maggio)

In questo thriller ricco d'azione Jennifer Lopez veste i panni di un'assassina navigata che esce dal suo nascondiglio per proteggere la figlia.

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me (16 maggio)

Questo documentario ci racconta la vita e la morte di Anna Nicole Smith, la modella, attrice e star di Playboy deceduta a soli 40 anni per overdose - e si dice che includa materiali inediti.

Victim/Suspect (23 maggio)

Un altro documentario che segue la giornalista Rae De Leon in un'inchiesta itinerante sui modi in cui le giovani donne che denunciano violenze sessuali vengono maltrattate e persino imprigionate dalle autorità che dovrebbero aiutarle.

Salvate Maya (19 giugno)

Un documentario sulla straziante storia di Maya Kowalski, una bambina di nove anni ricoverata in un ospedale in Florida per dolori addominali, suscitando i sospetti del personale ospedaliero.

The Perfect Find - Tutto è davvero possibile (23 giugno)

Una classica commedia romantica: una stilista di alto livello si imbarca in una storia d'amore segreta con il figlio della sua capa, ma quali saranno le conseguenze?

WHAM! (5 luglio)

Dal regista di Tiger King, un documentario che ripercorre il successo globale del gruppo pop britannico WHAM!

The Out-Laws - Suoceri fuorilegge (7 luglio)

Adam Devine (Pitch Perfect) e Pierce Brosnan (GoldenEye) sono i protagonisti di questa commedia-thriller, in cui un direttore di banca inizia a credere che la donna che sta per sposare provenga da una famiglia di rapinatori.

Respiro profondo: La sfida di Alessia Zecchin (19 luglio)

Quanti documentari in arrivo! Questo racconta un'apneista professionista che cerca di battere un record mondiale e del rapporto che instaura con un subacqueo di sicurezza mentre entrambi "inseguono il loro sogno nelle silenziose profondità dell'oceano".

La felicità per principianti (27 luglio)

Questa commedia romantica racconta la storia di una ragazza divorziata che cerca di uscire dalla sua zona di comfort e trovare un modo per vivere e amare di nuovo.

Heart of Stone (11 agosto)

Gal Gadot (Wonder Woman) recita in questo thriller di spionaggio nei panni di un'agente della CIA che cerca di proteggere la più grande "risorsa" dell'organizzazione. Per ora le descrizioni sono scarse, ma ci aspettiamo un grande film.

The Monkey King (18 agosto)

Un film d'animazione per famiglie ispirato alla figura mitologica cinese del Re Scimmia.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (25 agosto)

Una commedia familiare su due ragazze adolescenti nel pieno dramma della crescita mentre organizzano i rispettivi Bat Mitzvah.

Choose Love (31 agosto)

Questa commedia sentimentale interattiva vi permetterà di guidare Cami Conway in un momento chiave della sua vita, mentre si avvicina al matrimonio con il suo dolce fidanzato. Ci aspettiamo risultati meno intensi rispetto a Bandersnatch, ma ci piace l'idea di vedere più contenuti interattivi su Netflix.