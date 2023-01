Nuove soundbar Dolby Atmos 2023, ecco i modelli JBL

JBL ha presentato, al CES 2023, cinque nuove soundbar Dolby Atmos. Si differenziano per prezzo e caratteristiche, ma ognuna di esse è un modo eccellente per migliorare la qualità audio del proprio home cinema, da abbinare ovviamente a uno dei migliori televisori, o magari a un bel proiettore.

Inoltre, tre delle nuove soundbar JBL hanno satelliti wireless, mentre sono quattro quelle dotate di un subwoofer senza fili.

Il modello top di gamma è la Bar 1300X, un diffusore da 11.1.4 canali in grado di erogare 1.170 watt di potenza, con Dolby Atmos e DTS:X. Offre sei altoparlanti rivolti verso l'alto, con la tecnologia MultiBeam di Harman a migliorare il suono spaziale. Ha altoparlanti posteriori staccabili, che si potranno posizionare fisicamente alle spalle del punto di ascolto, per un effetto surround più completo. La 1300X è dotata anche di un subwoofer da 12 pollici, mentre il resto della nuova gamma di soundbar (tranne la Bar 300) è dotata di un subwoofer wireless da 10 pollici.

La Bar 1000 che la Bar 700 hanno anch'esse altoparlanti staccabili e offrono Atmos rispettivamente a 7.1.4 e 5.1.2 canali. La Bar 1000 è dotata di quattro altoparlanti upfiring, mentre la 700 ne ha due. Inoltre, mentre la Bar 1000 da 880 watt offre il MultiBeam per aiutare l'audio immersivo, la Bar 700 da 620 watt non ce l'ha. La tecnologia Harman è invece presente nella Bar 500, un'opzione a 5.1 canali che supporta il Dolby Atmos nonostante la mancanza di driver puntati in alto. Infine, la Bar 300 è un sistema all-in-one con subwoofer integrato.

JBL ricorda poi che tutte e cinque le soundbar sono dotate di PureVoice, una funzione che ottimizza l'audio per ottenere dialoghi chiari anche in presenza di effetti sonori forti. L'intera linea è dotata di connettività WiFi, supporto per l'app JBL One e impostazioni di equalizzazione personalizzabili. Tutte possono essere controllate vocalmente tramite Alexa, Google Assistant o Siri e tutte e cinque offrono AirPlay 2, Alexa Multi-Room Music (MRM) e Chromecast integrati.

Le nuove soundbar JBL 2023 saranno disponibili dal 19 febbraio. I prezzi in euro non sono noti, ma sappiamo costeranno da $399 a $1.699.

Via Engadget