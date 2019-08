Nintendo Switch Lite sarà presto disponibile per la prenotazione anche in Italia

Dopo essere stata annunciata lo scorso mese durante un Nintendo Dorect, la Nintendo Switch Lite è finalmente disponibile per il preorder, ma per ora solamente negli USA. È possibile prenotare la nuova console Nintendo dai migliori rivenditori statunitensi, incluso Amazon. Non ci resta che aspettare l'inizio dei preorder in Italia, siamo sicuri che non si faranno attendere più di qualche giorno.

Secondo le informazioni fornite da Nintendo durante la presentazione della console, è possibile utilizzarla solamente in modalità portatile e senza poter rimuovere i controller Joy-Cons. Questo potrebbe rivelarsi un problema per quei giochi che richiedono i motion control come 1-2 Switch o Super Mario Party.

Oltre a questo la console è quasi del tutto identica alla Nintendo Switch normale e sarà in grado di supportare tutti gli stessi giochi, salvo qualche rara eccezione.

La buona notizia? Il prezzo della nuova Nintendo Switch Lite dovrebbe essere di 220€, molto più basso rispetto al modello precedente. Quindi tenete d'occhio le nostre news, vi faremo sapere quando saranno disponibili le prenotazioni in Italia, così che possiate assicurarvi la vostra nuova Nintendo Switch Lite.

