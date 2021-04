Nintendo Switch: svelati online molti nuovi giochi, incluso Oxenfree 2

Nintendo ha annunciato nella serata di ieri tramite video su Youtube alcuni nuovi titoli e diversi porting di giochi esistenti, come Fez e The Longing. C'è anche un'offerta di giochi indie in corso, chiamata Indie World, con diversi giochi già disponibili su Nintendo Switch scontati per un tempo limitato.

La maggior parte dei numerosi giochi indie mostrati dovrebbero essere resi disponibili entro la fine dell'anno, anche se alcuni arriveranno solamente nel 2022, come GetsuFumaDen: Undying Moon, un'elegante titolo hack-and-slash di Konami.

Durante la vetrina indie di Nintendo Switch, un trailer è riuscito a rubare la scena. Si tratta di Oxenfree 2: Lost Signals, è stato sviluppato da Night School Studio e pubblicato da MWM Interactive.

È un gioco di avventura soprannaturale che si svolge cinque anni dopo gli eventi dell'originale Oxenfree. La storia riprende da quando il protagonista Riley torna nella città di Camena e scopre misteriose frequenze radio. Oxenfree 2: Lost Signals arriverà su Nintendo Switch verso la fine del 2021. Potete guardare il trailer qui sotto:

Cos'altro bolle in pentola?

Oxenfree 2: Lost Signals non è l'unico grande gioco indie degno di nota mostrato oggi. Un altro titolo di rilievo è Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge di Tribute Games, anch'esso previsto verso fine del 2021.

Annapurna Interactive ha presentato due giochi: Hindsight e Last Stop, entrambi in arrivo su Nintendo Switch entro la fine dell'anno. The House of the Dead è un classico titolo arcade di vecchia data (l'originale è del 1997) e avrà un remake realizzato da Forever Entertainment, anch'esso in uscita entro la fine dell'anno.

L'intera vetrina dura 20 minuti, potete guardarla a vostro piacimento qui sotto

Questo elenco di giochi indie contribuisce ad aumentare la raccolta dei titoli in arrivo per Nintendo Switch, soprattutto perché non è stata ancora comunicata una data d'uscita definitiva per alcuni grandi successi first-party come Bayonetta 3.

Nel frattempo continuano le indiscrezioni su Nintendo Switch Pro.