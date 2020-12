Nintendo Switch, il nuovo firmware migliora la condivisione degli screenshot

Sebbene Nintendo Switch e Switch Lite siano già presenti da tempo sul mercato, il sistema di condivisione degli screenshot è sempre stato macchinoso e poco intuitivo, a dispetto della presenza di pulsanti dedicati a tale funzione sui controller.

Ma grazie all'ultimo aggiornamento firmware che porta la console alla versione 11.0.0, il problema è stato quasi del tutto risolto, insieme all'aggiunta di varie migliorie e alcune modifiche all'interfaccia utente.

In precedenza, per condividere gli screenshot direttamente sul web, gli utenti dovevano prima caricarli dalla console su un post Facebook o Twitter. Era possibile rendere privati i post, accedere su altri dispositivi e quindi scaricare le immagini per la condivisione. Un processo quantomeno noioso.

Adesso, Nintendo ha aggiunto un'opzione per l'invio allo smartphone tramite la sezione Album della Switch, da cui potrete scegliere gli screenshot da condividere.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1December 1, 2020