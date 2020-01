Nintendo Switch, il Joy-Con potrà trasformarsi in uno stilo

Nintendo, come sempre, sembra avere qualche asso nella manica, grazie ad un nuovo brevetto che mette in mostra un controller Joy-Con di Nintendo Switch con uno stilo incorporato da utilizzare con il touchscreen della console.

Come riportato da GamesRadar , è apparso un nuovo brevetto, che descrive in dettaglio il design del Joy-Con modificato con una touch-pen agganciata sul lato superiore del controller. Invece di essere uno stilo indipendente, sembra che i giocatori dovranno inclinare il Joy-Con e utilizzare questo accessorio per disegnare, selezionare e interagire con il display del Nintendo Switch.

Il brevetto è stato reso pubblico il 16 gennaio, ma è stato depositato a metà del 2019 da Nintendo, in occasione del rilascio di Super Mario Maker 2 - un gioco che ha avuto il proprio stilo per gli strumenti di creazione di livelli.

Sembra che il movimento della penna venga registrato al contatto del Joy-Con, consentendo l'uso dei pulsanti del controller per modificare lo spessore di una linea disegnata sullo schermo - ed è probabile che ci siano anche altre funzioni.

Questa città non è abbastanza grande per entrambi

La stilo potrebbe far pensare più al 3DS che alla Switch. In effetti è stata una pietra miliare dell'interfaccia dei sistemi DS sin da quando è stata lanciata nel 2004, insieme alla prima delle console portatili a doppio schermo.

Il 3DS ha un display resistivo che risponde alla pressione fisica, mentre la Switch utilizza uno schermo capacitivo - che richiede l'uso di ulteriori pulsanti per registrare lo spessore della linea del disegno, in quanto non si può semplicemente spingere più a fondo per avere più livelli di pressione.

Questo brevetto mostra che Nintendo sta prendendo in considerazione l'idea di rendere lo stilo una parte importante anche nella famiglia dei sistemi Switch - attualmente solo Switch e Switch Lite - e di avvicinarsi ulteriormente nel territorio del 3DS.

Si parla molto di un nuovo modello Switch Pro in arrivo entro la fine dell'anno, e il 3DS sarà senza dubbio eliminato gradualmente nei prossimi anni - quindi non è una sorpresa vedere Nintendo prendere in considerazione determinate categorie di gioco.