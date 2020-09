Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare prima del previsto, ecco i nuovi indizi

Sembra proprio che l'arrivo di Nintendo Switch 2 sia vicino. Ormai da un po' si rincorrono varie indiscrezioni riguardo l'uscita di una nuova console Nintendo, con specifiche più alte tra cui una qualità grafica maggiore e più potenza.

Nintendo non ha ancora confermato nulla in via ufficiale, ma ci sono sempre più prove a favore di questa ipotesi.

Secondo le ultime notizie condivise da Bloomberg, Nintendo avrebbe richiesto agli sviluppatori di predisporre i giochi Nintendo Switch per il 4K.

Tempo di una svolta

(Image credit: TechRadar)

Questo suggerisce ancora una volta che Nintendo si starebbe preparando per un upgrade della qualità grafica. Nello specifico, le ultime notizie concordano con report di Economic Daily News di qualche settimana fa, secondo cui una nuova Nintendo Switch più interattiva e provvista di display dalla qualità maggiore sarebbe in arrivo nel 2021.

Il report cita vari produttori di hardware che si occupano della memoria Flash di Switch e dei Joy-Con, affermando che la nuova console potrebbe entrare in fase di produzione entro la fine del 2021.

In ogni caso vi ricordiamo che Nintendo non ha esplicitamente confermato niente di tutto ciò, e che l'arrivo di una nuova Switch non è stato annunciato ufficialmente. La cosa certa è che Nintendo Switch 2 non uscirà entro la fine del 2020, in quanto l'azienda aveva già confermato in precedenza che per quest'anno non sono previste nuove console.