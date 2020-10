Nikon offre un corso gratuito con la fotografa di Game of Thrones

La Nikon School sta organizzando un corso di fotografia online gratuito con la fotografa ufficiale di Games of Thrones, Helen Sloan. Se volete quindi scoprire come migliorare i vostri scatti per tentare la fortuna e provare a ottenere un incarico sul set del prossimo successo di HBO, questo corso è ciò che fa per voi.

La Nikon School, che durante il lockdown ha organizzato una serie gratuita di lezioni individuali e condiviso vari tutorial gratuiti sulla fotografia, ora offrirà via Zoom il corso chiamato "At Home With". Il corso si terrà il 22 maggio a partire dalle 15:00 (ora italiana).

Secondo quanto afferma Nikon, il meeting durerà un paio d’ore e vedremo Helen Sloan "parlare della sua lunga carriera nel settore fotografico e condividere preziosi consigli e trucchi che ha appreso lungo il suo percorso professionale".

Ci sarà anche un momento interattivo, "avrete la possibilità di porre qualsiasi domanda vogliate su tecniche, kit e stili fotografici".

Helen è sicuramente la persona adatta a cui porre le vostre domande, dato che ha lavorato ad ogni singolo episodio di Game of Thrones. La sua passione per la fotografia inizia da bambina con una Nikon F3, si ritira poi dall’università prima di conseguire la laurea per iniziare a lavorare su diversi progetti cinematografici di fantascienza, horror e fantasy, fino ad arrivare alla serie Game of Thrones nel 2008.

Durante le riprese ha scattato 1.000 foto al giorno, collezionandone circa mezzo milione in totale. Ma Game of Thrones non è stato l’unico grande successo a cui ha lavorato, Helen è stata ingaggiata anche per la seconda stagione di The Fall e per The Frankenstein Chronicles con Sean Bean.

(Image credit: Helen Sloan / HBO)

Come partecipare

Nonostante si possa partecipare al seminario di Nikon gratuitamente tramite Zoom, i posti non saranno illimitati. Secondo la nostra esperienza, questi corsi gratuiti si riempiono abbastanza rapidamente.Se possibile, conviene quindi sempre prenotare il proprio posto.

Per farlo, andate sulla pagina ufficiale del corso , scegliete il numero di partecipanti e selezionate "aggiungi al carrello". Non dovrete pagare nulla, basta registrare un account gratuito Nikon School.

Se volete altri interessanti consigli per migliorare i vostri scatti, l'unico altro corso gratuito Nikon School con dei posti ancora disponibili è quello con il fotografo naturalista George Turner.

Si tratta di un altro seminario della serie "At Home With", George stesso vi svelerà alcuni dei suoi trucchi e vi darà qualche suggerimento per fotografare al meglio la fauna selvatica, oltre a fornire "alcune storie e aneddoti sulla sua carriera". Non potete lasciarvi sfuggire quest’altra grande opportunità. Potete iscrivervi al corso di Nikon School con George Turner direttamente dalla pagina ufficiale .