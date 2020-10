GoPro Max: il nuovo aggiornamento aggiunge altre funzioni per foto e video

GoPro Max è stata presentata lo scorso anno insieme a GoPro Hero 8 come videocamera a 360° accessibile alla maggior parte degli utenti. La videocamera ha ricevuto un nuovo aggiornamento che aggiunge altre modalità di acquisizione fotografica.

La GoPro Max funziona praticamente come due action cam fuse in una per la registrazione di contenuti a 360°, mantenendo al contempo tutte le funzioni di Hero 8. GoPro Max può girare video a 360° con una risoluzione di 5,6K a 30 fps con funzioni innovative come il reframing, l’allineamento dell'orizzonte e il sistema di stabilizzazione HyperSmooth. Il nuovo aggiornamento del firmware rende questa action camera ancora più versatile.

La più grande novità è la possibilità di registrare filmati slow-motion a 360°. I video possono essere registrati con una risoluzione di 3K a 60 fps, offrendo agli utenti la possibilità non solo di ricomporre lo scatto, ma anche di rallentarlo di 2x. Questa è stata una delle funzioni più richieste dai fan.

Anche i time-lapse possono essere girati in modalità 360, consentendo di realizzare clip creative con varie opzioni per scegliere il numero di intervalli. Gli utenti possono anche estrarre un singolo fotogramma dal video come fermo immagine, e vi è anche la possibilità di scattare a mani libere.

La funzione per l’allineamento dell’orizzonte, una delle caratteristiche principali di GoPro Max, è disponibile anche come toggle per video e foto in modalità TimeWarp durante le riprese con obiettivo singolo in stile “Hero”. Gli utenti possono avere la certezza che le immagini siano diritte a prescindere da come è stata montata la videocamera.

L'app GoPro è parte integrante dell'esperienza Max: consente non solo di scaricare i contenuti, ma anche di editare i video. Il nuovo aggiornamento permette agli utenti di trasferire clip sullo smartphone fino al 25% più velocemente tramite una connessione Wi-Fi a 5 GHz.

L'app GoPro (versione 6.12) è disponibile su Play Store e App Store. Per aggiornare GoPro Max, assicuratevi che la videocamera sia carica e collegata al dispositivo associato. La videocamera potrebbe surriscaldarsi durante il processo. Una volta aggiornato, troverete le nuove funzioni nell'interfaccia.