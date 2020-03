Netflix, Ghost in the Shell SAC_2045 arriva il 23 aprile: ecco il trailer finale

Se amate gli anime, segnatevi questa data nella vostra agenda: 23 aprile 2020. Per gli appassionati, l’appuntamento è di quelli da non perdere: il 23 aprile debutterà su Netflix la nuova serie animata Ghost in the Shell: SAC_2045, tratta dall’omonimo manga di Masamune Shirow Ghost in the Shell.

Netflix ha dato la notizia con un trailer, in cui vediamo la vecchia squadra d'élite giapponese denominata Sezione 9. Ambientata nel 2045, dopo la caduta del capitalismo internazionale, la serie parla dell’attacco dei "postumani" desiderosi di stravolgere l’ordine mediante crimini informatici. Spetterà a Major, Batou e agli altri componenti della Sezione 9 contrastare i loro piani criminali.

La serie dovrebbe essere composta di due stagioni da 12 episodi ciascuna, con la prima stagione che debutterà, appunto, il 23 di aprile.

La regia è stata affidata a due esperti: Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Evangelion, Ultraman, Capitan Harlock 3D). Kamiyama si dedicherà alle puntate della prima stagione, mentre ad Aramaki toccherà la direzione della seconda stagione. Infine, l’editing grafico dei personaggi è stato affidato a Ilya Kuvshinov, l’illustratore russo che attualmente risiede in Giappone.