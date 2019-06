Netflix Extras, un news feed in stile social media

Netflix sta testando una novità nella sua applicazione mobilità, con alcuni utenti selezionati.

La nuova funzione si chiama Extras e permette di vedere trailer, fotografie e notizie riguardanti i contenuti di Netflix.

Secondo Slash Gear, "Netflix afferma che il feed Extras avrà un pulsante dedicato" se fate parte del test, ma non ha potuto confermare quanti utenti sono inclusi nella prova, o quali aree geografiche ne fanno parte.

Pensata per i più giovani

Il redattore di Slash Gear nota che un flusso di notizie come questo è tipico dei social media come Facebook o Instagram, che gli utenti "scorrono" per trovare contenuti di loro gusto.

Sembra che Netflix si sia ispirata a queste piattaforme come "esempi di contenuti condivisi dagli utenti che contengono immagini di attori e personaggi, con le classiche didascalie che si trovano su Insagram, comprese le menzioni con il simbolo @ e le emoji".

Un newsfeed con elementi da condividere potrebbe piacere agli utenti più giovani di Netflix, il cui pubblico è composto al 50% da persone con meno di 35 anni.

In confronto, per Amazon Prime Video solo un terzo del pubblico fa parte della stessa fascia di età. Netflix sta chiaramente facendo qualcosa per quegli utenti in particolare, ma solo il tempo ci dirà se Extras è una scelta vincente.

Trattandosi di un test, è possibile che Extras non diventi mai parte integrante di Netflix. Per il momento, l'azienda attenderà i risultati dell'esperimento prima di prendere una decisione a riguardo.