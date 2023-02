MSI, tra i laptop 2023 un gioiello gaming e un ultraleggero bellissimo

MSI è il primo marchio ad aver presentato notebook con schede Nvidia RTX 4000. La linea MSI 2023, infatti, include come sempre molti modelli gaming, e quest'anno il marchio ha rinnovato e rafforzato la sua collaborazione con Nvidia da una parte e con Intel dall'altra. I nuovi portatili, infatti, hanno CPU Intel di 13esima 12esima generazione.

I nuovi modelli non solo andranno a rinfrescare la lista dei migliori notebook MSI, ma sono anche destinati a scombussolare la classifica dei migliori notebook gaming, insieme a quella dei migliori notebook in assoluto. Quasi tutti i nuovi modelli MSI 2023 hanno un nuovo sistema di illuminazione RGB per la tastiera, che offre un maggiore livello di personalizzazione.

I nuovi notebook per il gaming di casa MSI sono equipaggiati con le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40, ma anche di molte soluzioni innovative per garantire le massime prestazioni, affidabilità e durata della batteria. In particolare, il software MSI Center (ora unificato) permette finalmente di selezionare la sola grafica discreta.

Image 1 of 17 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

MSI Titan GT77 HX

Il modello top di gamma è il nuovo MSI Titan GT77 HX, declinato in due diverse configurazioni, una con NVIDIA GeForce RTX4080 con 12GB Ram e una con RTX4090 e 16GB di RAM. Il processore è l'Intel Core i9-13980HX (Raptor Lake). Questo nuovo gioiello di casa MSI è, inoltre, equipaggiato con display MiniLED 17.3” UHD+ a 144Hz HDR1000, nonché tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile.

La temperatura è gestita con un sistema di raffreddamento a 4 ventole e 8 heatpipe, e siamo più che sicuri che nei momenti più impegnativi farà parecchio rumore. Ma non importa, visto che un vero gamer si affiderà alle migliori cuffie gaming per avere il migliore dei risultati.

Ovviamente una dotazione del genere ha un prezzo salato, e infatti gli MSI Titan GT77HX saranno disponibili in Italia dalla fine del mese di febbraio con prezzi a partire da 5.499 euro.

La board interna del nuovo MSI Titan GT77 HX (Image credit: Valerio Porcu)

Laptop MSI 2023

Fortunatamente ci sono anche opzioni meno costose, che permettono comunque una grade esperienza gaming. I laptop delle serie MSI Raider GE78HX e GE68HX sono equipaggiati con processori Intel Core HX di 13a generazione fino all’i9-13980HX e GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 fino alla 4080.

Saranno in vendita dalla fine di febbraio con prezzi che partiranno da 3.499 euro, mentre i modelli della serie Raider GE68HX lo saranno da marzo con prezzi a partire da 2.999 euro.

I laptop MSI Stealth Studio sono ultraleggeri, grazie a chassis in lega di magnesio. Ma sono anche potenti, e grazie a colorazioni "meno da gaming" , sono adatti anche all'uso professionale - potete portarli in ufficio senza dare troppo nell'occhio. Questi laptop sono dotati di processori Intel Core di 13a generazione fino a i9-13900H, GPU NVIDIA GeForce RTX 4060-4080, sistema audio surround Dynaudio con 2 altoparlanti e 4 woofer, sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 e touchpad più grande. Sono disponibili con display IPS da 14, 16 e 17,3 pollici con risoluzione UHD+ o QHD+. I prezzi partono da 2.599 euro.

Il nuovo MSI Prestige è un modello business che promette davvero molto (Image credit: Valerio Porcu)

Le serie MSI Pulse ed MSI Katana hanno GPU Nvidia fino alla RTX 4070, CPU Intel di 13esima e 12esima generazione, e schermi da 15" o 17". Questi laptop saranno disponibili in Italia tra fine febbraio e l'inizio dell'estate con prezzi a partire da 2.099 euro per la serie Pulse e 1.699 euro per la serie Katana.

Inoltre, per coloro che vogliono beneficiare delle prestazioni offerte dalla grafica NVIDIA RTX serie 40 ma hanno un budget più contenuto, MSI ha presentato due nuovi modelli della serie Cyborg 15 e Thin GF63, che montano le RTX 4050 e 4060, processori Intel di 12° generazione e display da 15,6”. Il nuovo Cyborg 15 presenta un design futuristico e traslucido, mentre il Thin GF63 ha un aspetto classico e particolarmente sottile, leggero e compatto. I prezzi partiranno da 1.499 euro per Cyborg 15 e da 1.599 euro per Thin GF63.

Per il business e la produttività, MSI ha annunciato due nuovi modelli della linea Summit: Summit E13Flip Evo, basato sulla piattaforma Intel Evo e con display da 13,4”FHD, e Summit E16Flip con grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 e display da 16” 16:10 QHD+. Entrambi equipaggiati con CPU Intel Core i7-1360P di 13° generazione, rappresentano le soluzioni ottimali per chi ricerca la perfezione estetica e la massima flessibilità. Summit E13Flip Evo sarà in vendita a 1.899 euro, mentre Summit E16Flip arriverà a marzo e potrà essere acquistato a 2.599 euro.

Infine, MSI ha lanciato tre nuovi modelli della serie MSI Prestige equipaggiati con i più recenti processori Intel. Il Prestige 13Evo, il più piccolo del gruppo, è dotato di display da 13”FHD+, piattaforma Intel Evo, processore i7-1360P e sarà in vendita da aprile con il prezzo di 1.699 euro.

Abbiamo visto questo nuovo MSI Prestige 13EVO a Milano, insieme ai rappresentanti di MSI Italia, e ci ha fatto un'ottima impressione. Se le promesse saranno mantenute, marchi affermati nel mondo B2B come Dell, HP o Lenovo hanno qualcosa di cui preoccuparsi.

Il Prestige 14Evo, anch’esso basato su piattaforma Intel, ma con CPU i7-13700H, sarà in vendita da aprile con un prezzo di 1.649 euro. Il terzo nuovo modello di questa famiglia è Prestige 16Studio, che dispone di una GPU RTX4050, un display da 16”QHD+ e processore i7-13700H, e sarà disponibile da metà marzo al prezzo di 2.399 euro.