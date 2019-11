Moto G8 Plus, uno smartphone a buon prezzo e con 3 fotocamere posteriori

Motorola ha presentato 3 nuovi smartphone: il Moto G8 Plus, il Moto E6 Play e il Motorola One Macro.

Il Moto G8 Plus è forse il migliore ma, di certo, il più caro (269,99 euro). Ha in dotazione una fotocamera posteriore a tripla lente, con un obiettivo principale da 48 MP, una videocamera action quadrangolare (come il modello One Action) e un sensore di profondità. Utilizza inoltre la tecnologia quad-pixel che migliora le performance in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Moto G8 Plus ha anche una fotocamera frontale quad-pixel da 25 MP, un display FHD+ da 6,3 pollici con un rapporto 19: 9, una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida (TurboPower).

Interessante il comparto audio con doppi altoparlanti stereo, che sembra emettano bassi più alti del 50% e un suono due volte più potente di un tipico mono-altoparlante per smartphone.

Immagine 1 di 2 The Moto E6 Play (Image credit: Motorola) Immagine 2 di 2 The Motorola One Macro (Image credit: Motorola)

Moto E6 Play

Il Moto E6 Play, dovrebbe costare intorno ai 115 euro. Ha un display HD+ da 5,5 pollici con un formato 18: 9; "standard", la fotocamera posteriore da 13 MP, una memoria da 32GB, uno slot per schede microSD, una batteria da 3.000 mAh, uno scanner di impronte digitali (sul retro) e un sensore per il riconoscimento facciale. In Italia lo vedremo a novembre a €119,99

Il Motorola One Macro era previsto solo per l'India, ora, ma invece arriverà in diverse regioni: Il suo nome deriva dalla presenza di un obiettivo macro, che, pare possa "zoomare" 5 volte in più rispetto ad un normale obiettivo, rimanendo a fuoco da distanze di soli 2 cm. La fotocamera posteriore è da 13 MP e ha anche un sensore di profondità.

Altre specifiche includono 4 GB di RAM, un "chip per l'IA" (apparentemente intelligente ed efficiente in termini di batteria), un display HD+ da 6,2 pollici con formato 18: 9, 64 GB di memoria, uno slot per schede microSD e una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 10 W.

Il Moto G8 Plus e Motorola One Macro sbarcheranno nel Regno Unito il 28 ottobre, mentre il Moto E6 Play arriverà all'inizio di gennaio. Disponibilità e prezzi per le altre regioni sono da confermare.