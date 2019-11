Moto G8 o Moto G8 Plus in arrivo con tripla fotocamera

Non ci aspettavamo di sentire parlare del Moto G8 ancora per qualche mese, ma una nuova indiscrezione ci ha dato un'idea sui miglioramenti che possiamo aspettarci dalla nuova famiglia di dispositivi economici.

Al momento non è chiaro se questa notizia divulgata da XDA Developers si riferisce al Moto G8, al moto G8 Plus o a entrambi, ma il sito ha condiviso informazioni da una fonte che sembra suggerire che almeno uno dei due avrà una tripla fotocamera posteriore.

In precedenza sia il Moto G7 che il Moto G7 Plus sono usciti con due fotocamere posteriori, quindi è possibile che vedremo dei miglioramenti significativi per quanto riguarda la fotografia se l'azienda opterà per le tre fotocamere.

Non sappiamo molto altro sulle specifiche che possiamo aspettarci da queste fotocamere. Dobbiamo aspettare ancora per saperne di più.

Ci aspettiamo anche che Motorola potenzi il processore del Moto G8 Plus con il Qualcomm Snapdragon 655 rispetto allo Snapdragon 636 del dispositivo della scorsa generazione.

Si dice quindi che il G8 Plus avrà un processore nettamente più potente. Nonostante non sarà in grado di competere con i top di gamma più costosi, ci sarà comunque un incremento significativo di potenza per i nuovi Motorola.

Non ci aspettiamo che esca una nuova serie di Motorola prima del 2020, ma vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità.

