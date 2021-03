Mondiali 2022, come vedere Lituania-Italia in streaming gratis

Continua il percorso di qualificazione dell'Italia al campionato del mondo di calcio che si terrà in Qatar nel 2022. Dopo le due vittorie, entrambe per 2 a 0, contro Irlanda del Nord e Bulgaria, gli Azzurri affronteranno la Lituania. Riusciranno a portarsi a casa i preziosi 3 punti?

Lo scopriremo il 31 marzo alle ore 20:45! La partita si potrà vedere in TV ma anche in streaming online. E con i nostri consigli potrete vederla ovunque sarete nel mondo.

Lituania-Italia in streaming Data: mercoledì 31 marzo

Inizio: 20:45

Stadio: "LFF" di Vilnius

Live streaming gratuito: RaiPlay

In TV: Rai 1 (digitale terrestre: 1 e 501 in HD)

Per guardare dall'estero: provate ExpressVPN 100% senza rischi

Come guardare Lituania Italia in streaming o in TV

Se siete residenti in Italia, potrete guardare la partita di qualificazione tra Bulgaria e Italia in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay, è gratuito e vi basterà creare un account, se non lo possedete già.

In alternativa, sul canale 1 o 501 (per l'HD) del digitale terrestre, potrete seguire l'evento trasmesso in diretta sempre dalla Rai.

Preparate dunque patatine e bibite, perché la partita valevole per le qualificazioni a Qatar 2022 sarà trasmessa in chiaro!

Come guardare Lituania Italia se siete all'estero

Se vi trovate al di fuori dell'Italia o dell'UE per motivi di lavoro o altro e non potrete accedere a Rai 1 o RaiPlay, la soluzione per poter guardare la partita in streaming è affidarvi a una VPN. Noi di TechRadar ne abbiamo provate diverse, ma ecco quella che ci ha convinti di più!

ExpressVPN - la migliore VPN al mondo

Abbiamo testato le migliori VPN al moneo e ExpressVPN è la nostra prima scelta, per via della velocità, della sua facilità d'uso e delle sue funzioni di sicurezza. Inoltre è compatibile con qualsiasi dispositivo di streaming disponibile, fra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché dispositivi Android e Apple. Inoltre è facilissima da configurare. Se vi iscrivete subito al piano annuale, otterrete 3 mesi extra 100% GRATUITI. E se cambiate idea entro i primi 30 giorni, potrete ottenere il rimborso totale senza problemi. - Provate ExpressVPN 100% senza rischi per 30 giorni

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.