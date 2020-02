Mixcder E8, queste cuffie costano solo 54 euro e sono un'alternativa economica alle Sony WH-1000XM3

Le cuffie con cancellazione del rumore, come le Sony WH-1000XM3 leader della categoria, spesso hanno un prezzo elevato, a meno che non vi imbattiate in un ottimo affare, come quello che abbiamo individuato sulle cuffie Mixcder E8.

Vendute di solito ad una cifra più alta, Amazon ne ha ridotto il prezzo a soli 53,99 euro, con un risparmio di 63 euro e una riduzione del 54%.

Il miglior affare del momento sulle cuffie con cancellazione del rumore

Cuffie Mixcder E8 con cancellazione del rumore: da 116,99 euro a 53,99 euro su Amazon .

Cercate un'alternativa più economica delle WH-1000XM3 di Sony? Queste cuffie over-ear di Mixcder potrebbero non avere grandi specifiche tecniche ma a 53,99 euro sono un vero affare e potrebbero essere una buon inizio per chi è alla ricerca di una cuffia con cancellazione del rumore.Vedi offerta

Le Mixcder E8 hanno un’autonomia di 18 ore se vengono utilizzate con la cancellazione del rumore disattivata, e con questa funzione attiva si riduce davvero di poco dato che l’autonomia diminuisce a 16 ore.

Il supporto al Bluetooth 4.0 dovrebbe offrire una connettività wireless decente, anche se potrebbe non essere altrettanto affidabile come l'ultimo standard 5.0.

Anche se non abbiamo provato le Mixcder E8, abbiamo testato ampiamente il loro successore, le Mixcder E9, e siamo rimasti colpiti dal modo in cui viene gestita la cancellazione del rumore, dall’autonomia e dal design.

Il suono non ci ha fatto innamorare, ma offrono un soundstage equilibrato e adatto ad ascoltatori casuali (gli audiofili vorranno guardare altrove).

Con gli stessi driver da 40 mm utilizzati negli E8, potete aspettarvi un suono simile con queste cuffie più economiche. Anche se non saranno probabilmente in grado di farvi sentire tutti i dettagli nascosti nelle vostre canzoni preferite, dovrebbero farvi passare degli ottimi momenti (e senza prosciugare il saldo del vostro conto corrente come farebbero le Sony WH-1000XM3).