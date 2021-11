Cyber Monday: Microsoft Surface Laptop GO 12.4" a meno di metà prezzo

Il Black Friday è terminato ma oggi, come ogni lunedì successivo all'evento, va di scena il Cyber Monday.

Per iniziare alla grande vi segnaliamo un'ottima offerta eBay su Microsoft Surface Laptop GO, un portatile ideale per studiare o per chi ha bisogno di un dispositivo compatto da portare sempre con se per lavoro.

Questo modello della linea Surface, nonostante l'estrema compattezza, dispone di componenti di buon livello come il processore Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 256GB.

Surface Laptop Go non è un dispositivo pensato per applicazioni pesanti, ma si rivela un ottimo alleato per tutte le attività quotidiane e riesce a gestire bene i più comuni software di lavoro come Excel, Word e via dicendo.

L'elevata qualità costruttiva e le finiture eccellenti fanno di Surface Laptop GO un dispositivo perfetto da mettere in bella mostra in uno studio, in un'attività commerciale ma anche a casa.

Surface Laptop GO 12.4" 8+256GB a €649 Sconto del 55% Surface Laptop GO 12.4" 8+256GB a €649 Sconto del 55% su Surface Laptop Go 12.4 in versione da 8 GB di RAM + 256GB SSD e processore Intel Core i5. Il look raffinato e i materiali pregiati di Surface Laptop GO 12.4 ne fanno un portatile ideale per chi lavora a contatto col pubblico.