Microsoft Surface Go 2, i benchmark trapelati ne rivelano la scheda tecnica

Il benchmark del Surface Go 2 potrebbe essere appena apparso su 3DMark, rivelandone la scheda tecnica.

In passato, NotebookCheck aveva scoperto una variante del Surface Go 2, sia in versione LTE che non-LTE, basata su un processore Intel Core m3-8100Y dual-core.

New UpdateMicrosoft Surface Go 2There are now two options:Intel(R) Core(TM) m3-8100Y CPU @ 1.10GHz2C/4T 1.6GHz base 3.4GHz boostIntel UHD 6158GB RAM256GB SSDIntel(R) Pentium(R) CPU 4425Y @ 1.70GHz2C/4T 1.7GHz base no boostIntel UHD 6158GB RAM128GB SSD https://t.co/VAyCJgMItw pic.twitter.com/GJmjp9bDwIMarch 20, 2020

Ora, su 3DMark, come scoperto da @_rogame , è comparso un Surface Go 2 con un processore Intel Pentium 4425Y.

Entrambi i Surface Go 2, secondo i dati di 3DMark, montano 8GB di RAM. Le varianti con m3-8100Y e Pentium 4425Y hanno, rispettivamente, un SSD da 128 e 256GB.

Microsoft dovrebbe svelare il Surface Go 2 nel secondo trimestre di quest’anno, presumibilmente in un evento solo online.

I risultati del benchmark

L’upgrade del processore è contenuto… parecchio. Il Pentium 4425Y ha un clock di soli 100 MHz superiore rispetto al suo predecessore e ha ottenuto un punteggio CPU di 1.089 punti e uno grafico di 292, nel benchmark 3DMark Time Spy condiviso da @_rogame.

L'Intel Core M3-8100Y, uscito circa 2 anni fa, ha una frequenza base di 1,1 GHz, e ha ottenuto punteggi CPU e GPU rispettivamente di 1.380 e 303. Vale la pena ricordare che Surface Go è il modello entry-level della gamma Surface di Microsoft; il primo modello aveva un prezzo di lancio di 400 euro circa.

Purtroppo, non sappiamo altro sulla prossima generazione del 2-in-1 di Microsoft, ma pare che il dispositivo manterrà la finitura in lega di magnesio argentato e il cavalletto regolabile trovato del Surface Go.