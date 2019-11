Microsoft Surface Earbuds, l’uscita slitta almeno a Marzo 2020

Il mese scorso Microsoft ha annunciato una nuova suite dei prodotti Surface che include i nuovi Surface Earbuds .

Gli earbuds dovevano originariamente uscire nel 2019, ma il responsabile prodotto di Microsoft, Panos Panay, ha confermato che il loro lancio è stato spostato alla primavera 2020.

Panos ha annunciato il ritardo in un tweet.

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #SurfaceNovember 21, 2019