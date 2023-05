Microsoft marcia indietro imbarazzante sulle pubblicità dopo le lamentele degli utenti

Sembra che le lamentele ripetute degli utenti abbiano convinto Microsoft a tornare sui sui passi per quanto riguarda la presenza di annunci pubblicitari su una delle app più popolari di Windows 11.

Come segnalato da Windows Latest (Si apre in una nuova scheda), Microsoft ha modificato l'app Meteo sincronizzandola con il servizio meteorologico del sito web MSN. Sebbene non ci sia niente di male, in quanto le web app consentono di risparmiare spazio di archiviazione e si possono eseguire più rapidamente rispetto alle tradizionali app di Windows, Microsoft ha comunque trovato un modo per infastidire gli utenti aggiungendo degli annunci in quella che, una volta, era un'app priva di pubblicità.

Non è certo la prima occasione in cui Microsoft fa arrabbiare gli utenti con manovre simili, ma sembra che questa volta abbia esagerato: le reazioni che si sono scatenate sui social media e sul forum Microsoft hanno indotto l'azienda a eliminare silenziosamente (e celermente) gli annunci dall'app, almeno in parte.

Ora la schermata iniziale non contiene più annunci pubblicitari. Tuttavia, come fa notare Windows Latest, facendo clic su un'altra sezione dell'app, ad esempio "Previsioni", gli annunci si vedono ancora.

(Image credit: Microsoft)

Inoltre, se si fa clic su "Vedi previsioni complete" dal widget Meteo, si finisce sul sito web di MSN nel quale sono presenti diversi annunci pubblicitari. Come se non bastasse, il sito si apre di default con il browser Edge di Microsoft e, se non lo avete impostato come predefinito, vedrete comparire un pop-up che vi chiederà di cambiarlo.

Come si suol dire: il lupo perde il pelo, ma non il vizio!

Una gradita inversione di rotta, ma non è sufficiente

Tutti questi annunci pubblicitari e pop-up stanno letteralmente rovinando l'esperienza di milioni di utenti, motivo per cui Microsoft ha deciso di prendere in seria considerazione i feedback negativi agendo prontamente per porre rimedio.

Un'azienda che ascolta il feedback dei clienti e apporta modifiche pertinenti va comunque applaudita. Tuttavia, anche se mi piacerebbe pensare che Microsoft stia rivalutando l'approccio alle pubblicità su Windows 11, non credo sia questo il caso.

Il fatto che Microsoft abbia silenziosamente eliminato gli annunci dalla prima pagina dell'app Meteo senza comunicare l'update mi fa pensare che l'azienda si sia sentita in qualche modo costretta farlo e che potrebbe reintrodurre gli annunci con la stessa discrezione con cui li ha rimossi.

Inoltre, il fatto che gli annunci pubblicitari siano stati rimossi solo dalla schermata di un'applicazione fa presagire che la mossa non verrà replicata altrove, se non in minima parte. In sostanza, sembra che Microsoft abbia rimosso a malincuore un minimo di pubblicità per rientrare nelle grazie di un'utenza sempre più scontenta degli annunci che spuntano ovunque.

Microsoft ha ancora molta strada da fare se vuole affrontare in modo adeguato le preoccupazioni di molti utenti rispetto alle libertà che si sta prendendo con le pubblicità su Windows 11.