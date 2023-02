Microsoft e i 50 loghi segreti di Windows XP

Il logo dell'amatissimo Windows XP è ormai considerato iconico, ma avrebbe potuto avere un design decisamente diverso da quello che tutti conosciamo.

Windows XP introdusse il logo classico del sistema operativo in 3D nel 2001, ma secondo l'agenzia creativa Frog Design, riportata da CreativeBloq, quel logo avrebbe potuto essere completamente diverso. Il direttore creativo Casey Potter ha dichiarato che Microsoft si è rivolta a loro chiedendo una prospettiva esterna per il logo del prossimo sistema operativo.

"Il marchio Windows doveva mantenere la brand equity maturata nella sua lunga storia, esprimendo al contempo l'evoluzione verso un marchio più flessibile e facile da usare". Di conseguenza, Frog Design ha proposto 50 loghi diversi per il gigante tecnologico, che spaziavano da "modifiche semplici a radicali".



I loghi sono visibili qui sotto ed è davvero affascinante vedere quanto siano uniche alcune di queste versioni.

Image 1 of 2 (Image credit: microsoft) (Image credit: microsoft)

Windows XP fatica a passare di moda

Non è un segreto che Windows XP, oltre due decenni dopo il suo rilascio iniziale, sia ancora uno dei sistemi operativi più popolari di Microsoft. Nel 2021, Lansweeper ha rilevato che su 50 milioni di dispositivi con sistema operativo Windows, il 3% utilizzava Windows XP, ovvero circa 1,5 milioni.

E questo nonostante Microsoft abbia interrotto il supporto a XP all'inizio di aprile 2014. Sebbene sia comprensibile che le persone siano riluttanti ad abbandonare un sistema operativo familiare, l'utilizzo di XP al giorno d'oggi rappresenta un enorme rischio per la sicurezza informatica, in quanto non è aggiornato e non è protetto dai più recenti virus e malware. E non sono a rischio solo i PC personali e di lavoro, poiché molti dei dispositivi che ancora utilizzano il sistema operativo sono installati in infrastrutture critiche.

Nel 2014 è stato stimato che il 95% degli sportelli bancomat a livello mondiale utilizzava ancora Windows XP e un numero significativo di essi lo utilizza ancora oggi. Anche negli anni passati ci sono stati attacchi notevoli, dal famoso ransomware WannaCry all'attacco al Royal Melbourne Hospital in Australia.