Meglio non mettere la vostra PS5 in verticale, potrebbe rompersi

Potreste aver visto dei rapporti che vi sconsigliano di posizionare la vostra PS5 in verticale, affermando che potreste danneggiare la vostra console permanentemente. Ma c'è una buona ragione per dubitare di queste affermazioni.

Abbiamo visto che la PS5 può avere problemi se rimane in piedi per lunghi periodi. Ad esempio, @68Logic, che gestisce un negozio di riparazioni, afferma di aver riscontrato alcuni casi in cui la rottura della guarnizione tra il dissipatore e l'APU ha provocato la fuoriuscita di metallo liquido attraverso l'involucro, rovinando le altre componenti. Lo youtuber TheCod3r ha affermato che la fuoriuscita di metallo liquido sia da attribuire ad un errore di design.

A questo punto, è opportuno osservare che vanno presi inconsiderazione anche i danni causati dall'utente. Il movimento costante dalla posizione verticale a quella orizzontale e viceversa può potenzialmente causare qualche sobbalzo alle parti interne ma, anche in questo caso, il raffreddamento e la CPU di una PS5 sono sufficientemente compatti da evitare qualsiasi potenziale caduta di liquido o versamento su altri componenti.

Tornando alla questione del design, le segnalazioni di questo difetto sono rare e non sembra che il problema sia diffuso. La PS5 è in vendita da più di due anni e, presumibilmente, molte persone l'hanno posizionata in verticale (come previsto). Se si trattasse di un problema comune, le segnalazioni sarebbero molto più numerose.

La domanda per la console Sony di nuova generazione resta alta e l’azienda non ha pubblicamente dichiarato l’esistenza del problema che, se fosse veramente grave, avrebbe bisogno di una soluzione ed, eventualmente, di un rimborso.