Marvel's Avengers, il gameplay visto durante l'evento War Table fa ben sperare

Quando Marvel’s Avengers fu presentato all’E3 2019 non riuscì a far breccia nei nostri cuori. Tuttavia, durante l'evento streaming War Table del 24 giugno, Crystal Dynamics ha svelato un gran numero di interessanti novità che hanno riacceso il nostro interesse. Tra queste c’è senza dubbio la comparsa di MODOK, un cattivo storico dei fumetti Marvel che non si era mai visto nei film dedicati agli Avengers.

Nel filmato si è visto il gameplay di alcune missioni co-op dette War Zone, che possono essere giocate con un team di Avengers scelti da voi e controllati da AI o da altri giocatori. In questa modalità sarà anche possibile combinare i poteri dei vari eroi per richiamare delle abilità speciali dette “Team Finishers”.

Il gioco dispone di un vasto sistema di personalizzazione e progressione che consentirà di scegliere tra una grande varietà di mosse corpo a corpo, a distanza e ad area per creare il vostro avenger personalizzato.

Dato il gran numero di stili di combattimento e abilità che distinguono i vari eroi, Crystal Dynamics ha descritto Marvel's Avengers come “sei giochi in uno”. Ci saranno anche un’infinità di skin da sbloccare per ogni eroe, alcune delle quali sono ispirate a edizioni speciali viste solo nei fumetti Marvel.

La grande quantità di elementi, modalità e stili di gioco e le numerose opzioni di personalizzazione danno l’idea di un gioco vasto, ben studiato e potenzialmente molto divertente da giocare con gli amici. La promessa di un aggiornamento gratuito per le console next-gen è un ulteriore incentivo offerto da Crystal Dynamics a tutti coloro che attendono il gioco da mesi e non vedono l’ora di acquistarlo a Settembre, mese in cui il titolo sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

Modalità di gioco

Durante l'evento streaming War Table, Square Enix ha mostrato una missione dedicata a Thor che prende il nome di 'Once an Avenger' per darci un’idea di come apparirà la modalità single-player.

Non sarete costretti a giocare tutta la storia in co-op, ma potrete scegliere tra una modalità single player basata su missioni specifiche legate ai singoli eroi e la modalità multi-player detta War Zone. Potrete accedere alle singole missioni dal “Tavolo della Guerra” che si trova all’interno della base operativa. I vari capitoli possono essere giocati più volte per sbloccare equipaggiamenti rari per i vostri supereroi, raccogliere risorse o ottenere punteggi utili alla vostra fazione d’appartenenza.

Nella modalità War Zone sono presenti aree esplorabili e istanze piene di nemici che si diramano dalla storia principale man mano che vengono sbloccati nuovi eroi giocabili. Tra gli Avengers confermati ci sono: Iron Man, Ms Marvel, Hulk, Thor, Black Widow and Captain America, anche se quest’ultimo sembra morire nella missione introduttiva.

Un nuovo approccio

Ms Marvel AkA Kamala Khan, è uno degli eroi più popolari creati da Marvel nell'ultima decade. (Image credit: Square Enix/Marvel)

Stando alle dichiarazioni del direttore creativo Shaun Escayg, Marvel’s Avengers proporrà un approccio alternativo al mondo dei supereroi, ponendoli sotto una luce diversa: “E se i supereroi non fossero visti come dei salvatori che ci guardano dall’alto di un piedistallo, ma piuttosto come pericolosi, potenti esseri in grado di portare il caos sulla terra?

La storia è incentrata sugli eventi che seguono l’A-Day, un disastro che segna la fine degli Avengers come gruppo. L’evento ha dato vita a due nuovi personaggi, un eroe (Kamala Khan AkA MS Marvel) e un villain (George Tarleton AkA MODOK). Mentre Kamala ha ottenuto dei singolari superpoteri, Tarleton è rimasto sfigurato dall’esplosione causata dagli Avengers maturando un odio smisurato verso la squadra di supereroi che lo renderà il cattivo perfetto.

Gli elementi sembrano esserci tutti e la passione per l’universo degli Avengers posta in questo titolo è latente. Non rimane che aspettare settembre per poter mettere le mani su quello che potrebbe essere uno dei migliori titoli dedicati ai supereroi di sempre.

Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre su Xbox One, PS4, PC e Stadia, e in seguito su PS5 e Xbox Series X.