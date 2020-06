MacBook Pro e iMac saranno i primi dispositivi Apple con CPU ARM

La presentazione dei nuovi Apple MacBook Pro e iMac è prevista per oggi durante la conferenza WWDC 2020 e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi dei primi modelli ad implementare il processore ARM di proprietà dell’azienda.

Come riporta The Verge , questa indiscrezione proviene dal noto Ming-chi Kuo (uno dei migliori analisti Apple) e suggerisce che il prossimo iMac potrebbe essere rilasciato nel terzo trimestre 2020, mentre l’arrivo della variante con CPU ARM è prevista per il primo trimestre 2021. Secondo Kuo, il nuovo iMac potrebbe avere cornici più sottili e uno schermo da 24 pollici.

Il lancio del primo MacBook Pro da 13 pollici dotato di CPU ARM, invece, è previsto in una data compresa tra il quarto trimestre 2020 e il primo trimestre 2021 e potrebbe avere un design simile al modello attuale. Secondo l’indiscrezione, questi saranno gli ultimi dispositivi a implementare processori Intel, dal momento che a partire dal prossimo anno tutti i Mac dovrebbero utilizzare CPU Apple. La transizione completa verso l’architettura ARM dovrebbe richiedere tra i 12 e i 18 mesi.

Secondo Kuo, i processori proprietari di Apple potrebbero avere prestazioni fino al 100% superiori rispetto a Intel. Bisogna prendere queste informazioni con cautela dal momento che per ora non ci sono conferme ufficiali. Con l’inizio dell’evento WWDC 2020 in data odierna scopriremo di certo ulteriori dettagli a riguardo. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle novità Apple 2020.